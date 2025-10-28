Titeremurcia arranca con 50 funciones en toda la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, Titeremurcia, arrancará su 24ª edición el próximo viernes 7 de noviembre. Esta cita, "una de las más destacadas del otoño en Murcia", como la ha definido el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, llevará por toda la Región un total de 50 funciones y 58 actividades como obras, talleres, proyecciones y exposiciones, en 28 espacios escénicos, hasta el 17 de noviembre.

A Murcia se sumarán en esta edición diferentes espacios de Águilas, Santomera, Los Alcázares, Molina de Segura, San Pedro Del Pinatar y Santomera, según ha explicado el director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, quien ha destacado durante la presentación, en la que también ha participado el director del festival, Ángel Salcedo, el "honor" que supone colaborar en esta edición de un festival "que destaca por su calidad y singularidad y que enriquece la programación cultural de la Región".

UN FESTIVAL CON VOCACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL

Este año participan 17 compañías procedentes de Suiza, Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía y la Región de Murcia, que ofrecerán 21 espectáculos de títeres, objetos y sombras.

El programa de la 24ª edición de Titeremurcia ofrecerán un total de 21 espectáculos que suman 50 funciones, más 2 talleres, 3 proyecciones de cine, 1 exposición y 1 encuentro para profesionales, una cifra que mantiene a Titeremurcia como uno de los festivales teatrales con más actividades de la Región.

La Campaña Escolar volverá a tener un papel protagonista con ocho funciones destinadas a cerca de 2.000 escolares de entre 3 y 10 años, que disfrutarán de las obras Sé Tortuga, Adelina y Hop, El abrazo y Pilla el fuego y corre.

PRESENCIA EN 28 ESPACIOS Y ACTIVIDADES GRATUITAS

Títeremurcia estará presente en los tres grandes teatros de la capital, Teatro Circo Murcia, Teatro Romea y Teatro Bernal, así como el Museo de la Ciudad, los auditorios de Beniaján, Cabezo de Torres, Algezares, La Alberca y Guadalupe, y en centros culturales de pedanías como El Carmen, El Raal, Valladolises, Lobosillo y La Arboleja. También se suman espacios independientes como La Madriguera, La Luz de la Verbena y la Librería Libros Traperos.

Muchas de las actividades serán de acceso gratuito, incluyendo funciones al aire libre en la Plaza Julián Romea y en otros puntos emblemáticos del municipio.

En el resto de la Región el festival llegará al Teatro Villa de Molina de Molina de Segura, Teatro Vico de Jumilla, Teatro El Siscar en Santomera, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares, la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y La casa de Cultura Francisco Rabal del Ayuntamiento de Águilas.

Durante los diez días del festival se presentarán obras premiadas en certámenes nacionales e internacionales, como 'El conejito que quería bizcocho' (Premio Drac D'Or 2024), 'Sé Tortuga' (Premio Provincia a Escena 2024) o 'CERA: 500 horas de vuelo' (finalista en los Premios Max 2025).

RITTO, UNA MIRADA INTERNACIONAL HACIA MURCIA

Este año Titeremurcia forma parte del proyecto RITTO (Red de Festivales Internacionales de Teatro de Títeres y Objetos de Otoño), que traerá a la Región a destacadas figuras internacionales del sector como Karen Acioly (Brasil), Roberta Colombo (Italia) y Andrea Pérez de Castro (Chile).

El 15 de noviembre, el Teatro Circo Murcia acogerá un encuentro profesional abierto a compañías y agentes culturales murcianos.

Las entradas, con precios entre 3 y 12 euros, ya están disponibles en www.titeremurcia.com y en las taquillas de los espacios escénicos.

El festival se completa con la exposición Semilleros en el Teatro Circo Murcia, proyecciones en la Filmoteca Regional y talleres en los centros culturales de El Carmen y Valladolises.