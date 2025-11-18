Tres científicos del Cebas-CSIC, en la lista mundial más selecta de la ciencia

MURCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores Rosa M. Rivero, Juan Carlos Espín y Francisco Tomás-Barberán, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), han sido incluidos en la prestigiosa lista internacional Highly Cited Researchers 2025 que elabora Clarivate Analytics, pasando a formar parte del selecto grupo de científicos más influyentes del planeta.

Esta lista, que elabora Clarivate, empresa líder en la medición del impacto científico a nivel mundial, identifica a menos del 0,1% de los investigadores en todo el mundo, seleccionados por haber publicado trabajos altamente influyentes en sus respectivas áreas: aquellos que otros científicos citan con mayor frecuencia y rapidez debido al valor y relevancia de sus aportaciones

Aunque la lista se actualiza anualmente, la evaluación se basa en los últimos diez años (2015-2025), lo que supone un reconocimiento consolidado al impacto sostenido y a la trayectoria científica de una década.

El ranking se ha elaborado en más de 1.300 universidades y organismos de investigación, de 69 países, con datos de la última década y a partir de los 8 millones de investigadores en todo el mundo (estimados según la Unesco).

Esta lista de Clarivate es la más selectiva, mostrando un total de 7.131 investigadores en todas las disciplinas de conocimiento, frente a los 200.000 que incluyen otras, como la llamada 'Stanford-2%'. De los investigadores del mundo incluidos en la lista, 94 son de España; y de ellos, 12 pertenecen al CSIC, principal organismo público de investigación español.

Los doctores Espín y Tomás-Barberán estudian los beneficios de los alimentos vegetales en la salud. Su principal línea de investigación busca entender por qué un mismo alimento puede producir efectos diferentes en cada persona; un enfoque pionero con importantes implicaciones para el desarrollo de la nutrición personalizada y la prevención de enfermedades.

Por su parte, la doctora Rosa M. Rivero ha centrado sus investigaciones en los mecanismos de señalización celular mediante los cuales las plantas responden al cambio climático, y en cómo estos procesos regulan el crecimiento, la maduración y la calidad de los frutos.

Su trabajo contribuye a comprender y anticipar los efectos del calentamiento global en la productividad agrícola y a desarrollar estrategias que mejoren la resiliencia de los cultivos; un reto clave para la seguridad alimentaria mundial.

Además, los tres investigadores del Cebas-CSIC seleccionados han liderado proyectos financiados por el Plan Nacional de Investigación, la Unión Europea y forman parte de Grupos de Investigación de Excelencia de la Región de Murcia (Fundación Séneca).

La presencia de estos tres investigadores del Cebas-CSIC en el Highly Cited Researchers 2025 subraya "la importancia de apostar por la ciencia de excelencia y reconoce la labor de quienes expanden las fronteras del conocimiento para construir un mundo más sostenible, seguro y próspero".

Asimismo, confirma la proyección internacional del Cebas-CSIC, cuyas líneas de investigación pioneras han convertido al centro en un referente global en ciencia y tecnología de alimentos, recursos naturales y biotecnología.