Tres grandes citas pondrán el broche a Jazz San Javier tras congregar acerca de 11.000 personas

Fusion Experience Quartet - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El XXVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier entra en su recta final después de doce noches de música en directo y una asistencia acumulada que ronda ya los 11.000 espectadores.

La edición concluirá esta semana con tres últimas citas que resumen buena parte de la identidad del festival: el apoyo al talento surgido en el municipio, la presencia de una de las grandes figuras de la historia reciente del jazz y una clausura concebida como una celebración del blues, el jazz fusión y las músicas del mundo.

La respuesta del público se ha mantenido constante desde la apertura del festival, tanto en el Auditorio Municipal Parque Almansa como en los conciertos gratuitos celebrados en otros puntos del municipio. A falta de completar la programación, las dos últimas noches en el auditorio presentan además un ritmo de venta elevado y se encuentran ya cerca de agotar sus localidades, según han informado desde el consistorio.

La XXVIII edición ha ofrecido hasta el momento un amplio recorrido por distintos lenguajes del jazz y las músicas de raíz. La programación ha combinado voces consagradas, grandes instrumentistas, proyectos de creación contemporánea y propuestas vinculadas al soul, el funk, el blues, el góspel, el jazz vocal o la música americana.

Entre los momentos destacados de estas últimas jornadas figura la noche protagonizada por Gunhild Carling & Shakin'All, que convirtió el escenario en una celebración del swing y del jazz más festivo, seguida por la actuación del bajista Carles Benavent Trío junto a Raynald Colom y Tomasito.

Durante esa misma velada, el bajista recibió el Premio del Festival Internacional de Jazz de San Javier, un reconocimiento a más de medio siglo de trayectoria y a una carrera fundamental para entender el encuentro entre el jazz y el flamenco.

El festival continuó el viernes con el pianista Luca Filastro y la cantante Lara Ferrari, que recuperaron la elegancia y el ritmo del swing clásico desde una mirada contemporánea. Young Gun Silver Fox aportó después el sonido sofisticado de la costa oeste estadounidense, con una propuesta construida sobre cuidadas armonías vocales, melodías luminosas y referencias al soul y al pop de los años setenta.

La última noche celebrada hasta ahora reunió al acordeonista francés Ludovic Beier con su proyecto 'Montmartre' Quartet y a Chico Pérez, que contó con Manuel Lombo como invitado especial. Dos actuaciones de personalidad muy distinta que volvieron a mostrar la amplitud de estilos de una edición en la que la tradición jazzística ha convivido con el flamenco, la canción y las músicas populares.

MINOR JAZZ COLLECTIVE RECUPERA SU CONCIERTO ESTE MARTES

La recta final comenzará este martes, 21 de julio, a las 22.00 horas, en la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, con el concierto gratuito de Minor Jazz Collective y el trompetista Raynald Colom como invitado especial.

La actuación, prevista inicialmente para el domingo, fue trasladada con motivo de la celebración de la final del Mundial de fútbol.

Minor Jazz Collective nació hace dieciocho años en el Conservatorio de Música de San Javier por iniciativa de Antonio F. Baeza, en un centro pionero en el desarrollo de las enseñanzas de jazz y música moderna en la Región de Murcia. La formación reúne a alumnos, antiguos estudiantes que actualmente desarrollan carreras profesionales y músicos vinculados a la escena regional.

La banda ofrecerá un repertorio integrado por clásicos del jazz, jazz-flamenco, latin jazz y composiciones de Antonio F.Baeza.

La participación de Raynald Colom reforzará una actuación que conecta el festival con la formación musical y con el talento surgido en el propio municipio.

EL REGRESO DE PAT METHENY

El miércoles, 22 de julio, a las 22.00 horas, el Auditorio Municipal Parque Almansa recibirá a Pat Metheny con Side-Eye III+, una de las citas más esperadas de esta edición y con las localidades muy cerca de agotarse.

Ganador de veinte premios Grammy, el guitarrista y compositor estadounidense regresa a Jazz San Javier con su ensemble más amplio en más de una década. Estará acompañado por Joe Dyson a la batería, Chris Fishman a los teclados y Jermaine Paul al contrabajo.

El espectáculo combina nuevas composiciones con reinterpretaciones de piezas esenciales de su catálogo y muestra la evolución de un músico que ha ampliado durante décadas las posibilidades sonoras de la guitarra y los límites del jazz contemporáneo.

BLUES, VIRTUOSISMO Y FUSIÓN PARA LA CLAUSURA

Jazz San Javier cerrará su XXVIII edición el viernes, 24 de julio, a partir de las 21.30 horas, con una doble propuesta que también se acerca al lleno.

La primera parte estará protagonizada por Lluís Coloma Blues Project y el espectáculo 'Rockin' my Blues in San Javier'. Considerado uno de los grandes representantes europeos del blues y el boogie-woogie, el pianista catalán llevará al escenario una propuesta enérgica en la que confluyen jazz, blues, rock and roll y una técnica pianística de enorme personalidad.

La clausura llegará con Fusion Experience Quartet, proyecto integrado por el batería Dave Weckl, el bajista y cantante Richard Bona, el guitarrista Ciro Manna y el pianista Michael Lecoq. La formación propone un encuentro entre jazz, rock y músicas del mundo sostenido por cuatro músicos de reconocido prestigio internacional.

Dave Weckl mantiene una relación especialmente estrecha con Jazz San Javier, donde ha protagonizado conciertos que forman parte de la memoria del festival, entre ellos su actuación de 2018 junto a la Akoustic Band de Chick Corea.

Richard Bona aportará su virtuosismo al bajo, su voz y la influencia de sus raíces africanas, mientras que Ciro Manna y Michael Lecoq completarán una formación concebida para cerrar el festival con una propuesta de gran intensidad instrumental.