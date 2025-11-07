Tres heridos leves al colisionar dos vehículos contra varias vacas en una carretera de Lorca (Murcia)

Uno de los vehículos ardiendo en la carretera - CEIS RM

LORCA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han atendido a tres hombres de 27, 24 y 23 años que han resultado heridos, de carácter leve, al colisionar los vehículos en los que viajaban contra varias vacas y toros en la carretera RM-11 (Lorca-Águilas), a la altura del kilómetro 6, en el término municipal de Lorca.

Uno de los vehículos implicados ha ardido y ha tenido que ser apagado por los bomberos, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

El '1-1-2' ha recibido, a las 2.56 horas, la llamada del conductor de uno de los dos vehículos accidentados. Poco después, otro segundo coche colisionaba contra los animales, que se encontraban en la vía.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil que, a su llegada, han solicitado la presencia sanitarios y bomberos, ya que uno de los vehículos implicados estaba ardiendo, por lo que se ha trasladado una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Los tres afectados han sido trasladados al hospital Rafael Méndez de Lorca con lesiones que, aparentemente, no revisten gravedad.