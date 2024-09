El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la retirada del Estatuto de Autonomía

MURCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSOE para impedir la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados.

"El presente recurso de amparo ha sido turnado a la Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, lo que se pone en conocimiento de las partes y del Ministerio Fiscal a los efectos oportunos", tal y como aparece recogido en la diligencia de ordenación emitida el pasado martes, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Cabe remontarse al 1 de abril de 2019, cuando el Pleno de la Asamblea Regional aprobó por unanimidad la reforma del Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, la correlación de fuerzas en el parlamento autonómico cambió en la siguiente legislatura y el PP pudo seguir en el Gobierno murciano tras alcanzar un pacto con Ciudadanos. No obstante, en marzo de 2021 y con la legislatura ya comenzada, la formación naranja dio por roto su acuerdo y presentó una moción de censura junto al PSOE para desalojar a los 'populares' del Ejecutivo.

No obstante, esta moción no salió adelante debido a que tres diputados de Ciudadanos no respaldaron finalmente la moción. El Ejecutivo de Fernando López Miras consiguió seguir gobernando con el apoyo de esos tres diputados --que fueron expulsados de la formación naranja-- y de los cuatro diputados del Grupo Parlamentario Vox.

En ese contexto, los diputados de Ciudadanos, PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados comenzaron a elaborar enmiendas al Estatuto de Autonomía de la Región para modificar el texto durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, algunas de ellas relacionadas con el transfuguismo o con la limitación de mandatos del presidente del Ejecutivo autonómico.

De este modo, el 1 de diciembre de 2021, el Pleno de la Asamblea Regional aprobó la reforma parcial del Reglamento del parlamento autonómico para frenar la tramitación del Estatuto de Autonomía en el Congreso.

La iniciativa, a propuesta de PP y los diputados expulsados de Ciudadanos y de VOX, surgió para evitar los cambios sobre la limitación de mandatos y el transfuguismo que proponían PSOE, Podemos y Ciudadanos en la tramitación del Estatuto de Autonomía de la Región, que se encontraba entonces en el Congreso de los Diputados.

Un día después, el 2 de diciembre de 2021, la Asamblea acordó retirar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso de los Diputados con los 24 votos a favor del PP y los expulsados de Ciudadanos y Vox. Por contra, los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos decidieron ausentarse de la votación como protesta por lo que consideraron un "atropello democrático".

En marzo de 2022, el PSOE anunció que había presentado un recurso de amparo ante el TC por el que solicitaba la anulación de los acuerdos de la Asamblea regional "que permitieron al PP, sus socios tránsfugas y los expulsados de Vox solicitar la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso, donde ya se estaba tramitando".

En su recurso de amparo, el PSOE alegó que la Asamblea Regional acordó la retirada del Estatuto de Autonomía, pero sin aguardar a que la modificación del Reglamento del parlamento autonómico que amparaba ese movimiento estuviera publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ni en el Boletín Oficial del Estado.

Por este motivo, el PSOE señaló en su recurso que esta modificación del Reglamento no estaba en vigor en ese momento y pidió que se declarara la nulidad del acuerdo que retiraba la reforma del Estatuto.

Además, el PSOE pidió al TC en su recurso que se declarare que "se ha vulnerado el derecho de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes, que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".