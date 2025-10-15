UGT alerta de la subida por cuarto mes: "Prácticamente anula la subida salarial media pactada en convenio"

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha alertado que aunque la Región de Murcia "mantiene una de las tasas de inflación más bajas del país, este indicador sube por cuarto mes consecutivo y prácticamente anula la subida salarial media pactada en convenio (2,47%)".

Por ello, el sindicato reclama "el desbloqueo de la negociación colectiva sectorial, la generalización de cláusulas de revisión salarial en los convenios y políticas de protección frente al incremento desorbitado del precio de bienes esenciales como la vivienda".

Según los datos publicados por el INE, la tasa interanual de este indicador en la Región de Murcia sube hasta el 2,4%, siendo 0,6 puntos inferior a la estatal (3%).

A la vista de estos datos, UGT advierte que, aunque en la Región de Murcia la tasa interanual de inflación se mantiene entre las más bajas del país (solo se encuentra por delante de la de Canarias), "las tensiones inflacionistas no pueden darse por controladas".

"Es el cuarto mes consecutivo en el que se registra un aumento de este indicador, que ya ha llegado al 3% en el conjunto del país y por tanto, el incremento salarial pactado para 2025 en el V AENC", indica.

El 2,4% de inflación anual que registra la Región "también habría prácticamente neutralizado el 2,47% de incremento salarial medio pactado en convenios que se registraba hasta septiembre en la Comunidad".

UGT considera que la evolución de los precios "sigue viéndose muy marcada por el comportamiento especulativo de grandes empresas, del sector energético especialmente, que han seguido elevando sus márgenes de beneficio a costa del bolsillo de los consumidores".

Ante esto, resulta imprescindible "desbloquear los procesos negociales pendientes, que en Murcia afectan a cerca de 38 convenios de sector, generalizando cláusulas de salvaguarda que garanticen que ninguna persona trabajadora pierda poder adquisitivo ante una eventual subida de la inflación que rebase los incrementos salariales pactados".

También aboga por "protegerse la referencia del SMI", para lo que UGT reclama "tanto su actualización para 2026, como una reforma de las reglas de compensación y absorción que, en la actualidad, limitan su eficacia como palanca para elevar los salarios más bajos".

"Se trata, con ello, de asegurar un reparto justo de la riqueza que está generando nuestro país, haciendo partícipes de esa riqueza a los trabajadores, que no solo no han visto recuperado aún todo el poder adquisitivo perdido en años anteriores, sino que, además, están viendo que el precio de bienes esenciales, como la vivienda, continúa desorbitado y absorbiendo cada vez una mayor parte de sus ingresos".

Por ello, UGT reclama "un ambicioso plan en materia de vivienda, que no solo proteja el acceso a la vivienda en régimen de propiedad, sino también de alquiler, con especial atención a los colectivos más vulnerables que están viendo cómo los precios inmobiliarios y la inversión especulativa erosionan su derecho a algo tan elemental como una vivienda digna".