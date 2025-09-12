UGT-RM valora la contención de precios pero insiste en que no todos los trabajadores recuperan poder adquisitivo

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de la Región de Murcia ha valorado la "contención" del crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) en agosto en la comunidad, si bien ha precisado que "no todas las trabajadoras y trabajadores están recuperando poder adquisitivo" porque "existen convenios colectivos cuya negociación se mantiene bloqueada".

En un comunicado, el sindicato ha señalado que, aunque la subida salarial media pactada hasta el pasado mes asciende al 2,47%, 0,37 puntos superior a la inflación, "existen muchos colectivos que no se están viendo beneficiados de esta dinámica positiva de la economía, para los que sigue siendo muy difícil llegar a fin de mes".

También ha denunciado el "encarecimiento insostenible" de la vivienda, especialmente en regiones como Murcia, "con unos ingresos medios más bajos", lo que "está socavando gravemente la calidad de vida de las personas trabajadoras".

Por ello, UGT ha urgido a articular una nueva política de vivienda pública, "en el sentido que las ciudadanas y ciudadanos reclamaron en la ILP que fue rechazada, inexplicablemente, por la Mesa de la Asamblea regional el pasado mes de julio".

Con el objetivo de lograr "un reparto más equitativo de la riqueza", la organización sindical ha considerado "urgente" desbloquear la negociación en sectores como el agrícola o el transporte de mercancías, que "se están quedando atrás".

Ha apostado por impulsar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sirva de marco para modernizar las relaciones laborales, elevar la productividad y garantizar subidas salariales "justas y sostenibles que protejan a los trabajadores".

Asimismo, ha defendido la necesidad de "retomar los trabajos de negociación de la nueva Estrategia regional de Impulso de la Calidad en el Empleo, paralizados desde abril de 2025, habida cuenta de que es una herramienta fundamental para dinamizar las políticas de empleo regionales y hacerlo, además, con el objetivo de hacer nuestra economía y nuestros puestos de trabajo más resilientes y sostenibles".