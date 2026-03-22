Últimos días para optar a las ayudas de Cultura a producciones regionales de cine, TV y plataformas digitales

Imagen una reunión en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, con representantes de la Unión de Asociaciones Audiovisuales de la Región de Murcia.
Imagen una reunión en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, con representantes de la Unión de Asociaciones Audiovisuales de la Región de Murcia. - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 14:00
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MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes destinadas a productoras de la Región de Murcia para realizar documentales, películas y series para su estreno en cine, televisión y plataformas digitales de 'Conexión Internacional ICA' concluye el próximo lunes, 30 de marzo.

También ese día termina el plazo para optar a las ayudas para la promoción y comercialización de obras audiovisuales ya rodadas. La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "seguimos desplegando nuestra estrategia de la Región de Murcia Film Commission con una movilización récord de cinco millones de euros para fortalecer la industria audiovisual y con ayudas que van desde el apoyo a cortometrajes de nuevos talentos hasta la atracción de rodajes de grandes producciones internacionales".

"Todo ello de la mano de los profesionales de la Región, a los que van destinadas directamente las ayudas a nuevas producciones y las de comercialización de las que ya están realizadas", ha añadido la consejera, que explica que las ayudas a la producción cuentan con un incremento de más del 66 por ciento de su presupuesto, pasando de 600.000 a un millón de euros.

Asimismo, fruto del trabajo conjunto de la Comunidad Autónoma con la Unión de Asociaciones Audiovisuales de la Región de Murcia, se perfecciona la convocatoria y se establecen tres líneas según el tipo de producción, su presupuesto y la experiencia de la productora o el profesional solicitante.

La primera línea está dotada con 700.000 euros y es para series y largometrajes de ficción o animación con más de 600.000 euros de presupuesto global y una producción mínima del solicitante de dos cortometrajes o un largometraje. El montante de la ayuda puede llegar hasta los 350.000 euros.

Por su parte, la segunda línea, con 200.000 euros de presupuesto, se destina a series y largometrajes de ficción o animación con más de 300.000 euros de presupuesto global de producción y un mínimo de dos cortometrajes realizados previamente. El montante de la ayuda puede alcanzar los 75.000 euros.

La tercera línea está dedicada a largometrajes documentales, que deberán contar con al menos 60.000 euros de presupuesto global de producción. El presupuesto es 100.000 euros, la ayuda puede llegar hasta 25.000 y los solicitantes deberán acreditar haber estrenado un mínimo de dos largometrajes documentales en televisión o plataformas de televisión a la carta.

El periodo de ejecución para las actividades subvencionables objeto de la ayuda comprenderá del 1 de enero de este año al 31 de diciembre de 2028 y se destinará un mínimo del 30 por ciento a los proyectos realizados exclusivamente por directoras, productoras y aquellos en los que la guionista sea mujer. El plazo para presentar las solicitudes concluye el 30 de marzo y todos los detalles se pueden consultar en la sección de 'Convocatorias' de la página web de ICA.

Por su parte, la convocatoria para la promoción y comercialización de obras audiovisuales ya rodadas cuenta con un presupuesto de 85.000 euros. Su objetivo es fomentar la difusión, promoción y comercialización de películas, cortometrajes, documentales o series realizadas por productoras de la Región de Murcia entre 2024 y 2025.

Entre los gastos subvencionables están los de edición de copias de las obras para su distribución o envío a festivales, publicidad, promoción en eventos y festivales, así como los gastos de personal vinculados a la promoción.

El periodo de ejecución para las actividades subvencionables objeto de la ayuda será hasta el 30 de junio de 2027 y se pueden solicitar hasta el 30 de marzo. Toda la información se puede encontrar igualmente en la sección de 'Convocatorias' de la web de ICA.

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