Últimos días para optar a las ayudas de Cultura a producciones regionales de cine, TV y plataformas digitales

Imagen una reunión en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, con representantes de la Unión de Asociaciones Audiovisuales de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes destinadas a productoras de la Región de Murcia para realizar documentales, películas y series para su estreno en cine, televisión y plataformas digitales de 'Conexión Internacional ICA' concluye el próximo lunes, 30 de marzo.

También ese día termina el plazo para optar a las ayudas para la promoción y comercialización de obras audiovisuales ya rodadas. La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "seguimos desplegando nuestra estrategia de la Región de Murcia Film Commission con una movilización récord de cinco millones de euros para fortalecer la industria audiovisual y con ayudas que van desde el apoyo a cortometrajes de nuevos talentos hasta la atracción de rodajes de grandes producciones internacionales".

"Todo ello de la mano de los profesionales de la Región, a los que van destinadas directamente las ayudas a nuevas producciones y las de comercialización de las que ya están realizadas", ha añadido la consejera, que explica que las ayudas a la producción cuentan con un incremento de más del 66 por ciento de su presupuesto, pasando de 600.000 a un millón de euros.

Asimismo, fruto del trabajo conjunto de la Comunidad Autónoma con la Unión de Asociaciones Audiovisuales de la Región de Murcia, se perfecciona la convocatoria y se establecen tres líneas según el tipo de producción, su presupuesto y la experiencia de la productora o el profesional solicitante.

La primera línea está dotada con 700.000 euros y es para series y largometrajes de ficción o animación con más de 600.000 euros de presupuesto global y una producción mínima del solicitante de dos cortometrajes o un largometraje. El montante de la ayuda puede llegar hasta los 350.000 euros.

Por su parte, la segunda línea, con 200.000 euros de presupuesto, se destina a series y largometrajes de ficción o animación con más de 300.000 euros de presupuesto global de producción y un mínimo de dos cortometrajes realizados previamente. El montante de la ayuda puede alcanzar los 75.000 euros.

La tercera línea está dedicada a largometrajes documentales, que deberán contar con al menos 60.000 euros de presupuesto global de producción. El presupuesto es 100.000 euros, la ayuda puede llegar hasta 25.000 y los solicitantes deberán acreditar haber estrenado un mínimo de dos largometrajes documentales en televisión o plataformas de televisión a la carta.

El periodo de ejecución para las actividades subvencionables objeto de la ayuda comprenderá del 1 de enero de este año al 31 de diciembre de 2028 y se destinará un mínimo del 30 por ciento a los proyectos realizados exclusivamente por directoras, productoras y aquellos en los que la guionista sea mujer. El plazo para presentar las solicitudes concluye el 30 de marzo y todos los detalles se pueden consultar en la sección de 'Convocatorias' de la página web de ICA.

Por su parte, la convocatoria para la promoción y comercialización de obras audiovisuales ya rodadas cuenta con un presupuesto de 85.000 euros. Su objetivo es fomentar la difusión, promoción y comercialización de películas, cortometrajes, documentales o series realizadas por productoras de la Región de Murcia entre 2024 y 2025.

Entre los gastos subvencionables están los de edición de copias de las obras para su distribución o envío a festivales, publicidad, promoción en eventos y festivales, así como los gastos de personal vinculados a la promoción.

El periodo de ejecución para las actividades subvencionables objeto de la ayuda será hasta el 30 de junio de 2027 y se pueden solicitar hasta el 30 de marzo. Toda la información se puede encontrar igualmente en la sección de 'Convocatorias' de la web de ICA.