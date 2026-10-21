La UMU acoge el Encuentro Regional Europeo del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra Mujeres y Niñas

Archivo - Fachada del Campus de La Merced de la Universidad de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campus de La Merced de la Universidad de Murcia (UMU) albergará este jueves y viernes la primera edición de la Clínica Jurídica de EUniWell sobre Igualdad de Género, un encuentro académico internacional dedicado a promover los Derechos Humanos y la igualdad de género a través de la educación jurídica clínica, la investigación y la colaboración con los mecanismos internacionales.

El programa se desarrolla como parte del Encuentro Regional Europeo que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas (WGDAWG) celebra en Murcia hasta este viernes, con el apoyo de la Facultad de Derecho de la UMU y la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, según ha informado la institución docente.

La iniciativa, coordinada por Dorothy Estrada-Tanck, miembro del Grupo de Trabajo, profesora de Derecho Internacional Público y coordinadora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, se integra en la conferencia de la Cátedra Jean Monnet 'TEULP II', que cuenta con cofinanciación de la Unión Europea.

"El encuentro busca fortalecer la cooperación entre universidades, organismos internacionales, instituciones europeas y sociedad civil para avanzar en la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la región europea y a nivel mundial", ha señalado Estrada-Tanck.

AFGANISTÁN, EN PRIMER PLANO

Uno de los actos de mayor relevancia será la conferencia abierta 'Los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán: rendición de cuentas, justicia y acción internacional', que reunirá a figuras de referencia internacional. Contará con un mensaje en vídeo de la Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, y la presencia de Richard Bennett, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán.

Participarán también tres voces destacadas de la sociedad civil y la investigación sobre el país, como son Shaharzad Akbar, directora ejecutiva de Rawadari; Mariam Safi, directora ejecutiva de DROPS; y Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán de Human Rights Watch.

La conferencia estará moderada por Ivana Krstic, próxima presidenta del Grupo de Trabajo, y abierta a la comunidad universitaria y al público.

DIÁLOGO ENTRE LA ONU Y LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Por su parte, la mesa redonda 'Tender puentes entre los mecanismos de derechos humanos: Diálogo ONU-Europa para la igualdad de género' pondrá en contacto al Grupo de Trabajo, como mecanismo global de Derechos Humanos, con las principales instituciones europeas.

Intervendrán las juezas Ivana Jelic, vicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y María Lourdes Arastey Sahún, presidenta de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ambas por vía telemática), junto a Katharina Kirchberger, representante del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, e Irina Vasiliu, jefa del Equipo Político de la Representación de la Comisión Europea en España (por vía telemática). La moderará Dorothy Estrada-Tanck.

Los estudiantes de la Clínica Jurídica de EUniWell presentarán sus proyectos ante el Grupo de Trabajo de la ONU y dialogarán con sus integrantes sobre su contribución al avance de la igualdad de género en la Unión Europea y en los mecanismos internacionales de derechos humanos.

REPENSAR LA ACADEMIA DESDE DENTRO

El enfoque académico sobre la igualdad de género se abordará en la sesión 'Los puentes entre género y academia en el aula y la investigación: repensando la academia desde dentro', en la que se hablará de la integración de la perspectiva de género en la docencia y la investigación.

Participarán Ivana Krstic, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Belgrado; Carmen Yago Alonso, delegada del Rector para la Igualdad de Género; Dragica Vujadinovic, catedrática de la Universidad de Belgrado y coordinadora principal del proyecto LAWGEM, que reflexionará sobre cómo llevar el género "de los márgenes al centro" del aula; y María Senena Corbalán, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular y exvicerrectora de Investigación de la UMU, que presentará datos de la universidad sobre la igualdad de género en la investigación.

El encuentro culminará con la conferencia abierta 'Retos contemporáneos para la igualdad de género global: la labor del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas', dirigida a la comunidad académica, el estudiantado, la sociedad civil y el público general.

Ivana Krstic analizará por qué la igualdad de género importa en el momento actual, y las integrantes del Grupo de Trabajo compartirán sus perspectivas y dialogarán con el público sobre cómo convertir los estándares internacionales en cambios reales, cuáles son las amenazas más urgentes y qué papel pueden desempeñar las universidades y la juventud.

Tras las dos jornadas de reflexiones y debates, el Encuentro Regional Europeo del Grupo de Trabajo de la ONU será clausurado en un acto este viernes, a las 14.00 horas, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, con la participación del rector de la UMU, Samuel Baixauli.