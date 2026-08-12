La UMU investigará cómo aplicar la inteligencia artificial a la gestión de subvenciones públicas

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MURCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 colaborarán en un proyecto de investigación para estudiar la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) a la gestión de subvenciones públicas, con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa y la toma de decisiones basada en datos.

El convenio, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece un marco de colaboración entre ambas entidades para el estudio, análisis e intercambio de conocimientos sobre metodologías de IA aplicadas a la gestión de subvenciones.

En concreto, el proyecto estudiará el potencial de distintas técnicas de inteligencia artificial para aplicarlas a tareas relacionadas con la gestión de subvenciones públicas. Entre ellas se encuentran la clasificación y ordenación de solicitudes, la detección de documentación incompleta o defectuosa, la asistencia en la aplicación homogénea de criterios de valoración y la identificación de posibles riesgos de incumplimiento o patrones anómalos. El convenio precisa que estas herramientas se analizarán como apoyo a la gestión administrativa y que no sustituirán la decisión administrativa.

La UMU desarrollará actividades de investigación aplicada, análisis experimental, diseño metodológico, prototipado y validación técnica, para lo que aportará los medios personales, científicos, técnicos y materiales necesarios, así como la documentación y los resultados técnicos derivados de su ejecución. Por su parte, el Ministerio aportará el conocimiento funcional, organizativo y procedimental relacionado con la gestión de subvenciones, además de participar en las tareas de seguimiento y valoración técnica.

El coste total estimado de las actuaciones asciende a 120.000 euros. La aportación de la UMU está valorada en 60.000 euros y se realizará mediante medios personales, científicos, técnicos, materiales, tecnológicos, organizativos e infraestructurales. El Ministerio aportará un máximo de otros 60.000 euros para cofinanciar la ejecución de las actividades previstas.

El proyecto tendrá carácter experimental y se desarrollará exclusivamente en un entorno universitario controlado. Las actividades partirán de la formulación del concepto tecnológico y avanzarán hasta la validación de componentes en un entorno de laboratorio, correspondientes a los niveles de madurez tecnológica TRL 2 a TRL 4.

La UMU cuenta con grupos de investigación especializados en inteligencia artificial e Ingeniería del Conocimiento que trabajan en ámbitos como el aprendizaje automático, el procesamiento de datos y los sistemas inteligentes dentro de la Facultad de Informática.

La persona titular de la jefatura de la dirección de CyberDataLab, uno de los grupos de investigación de la Facultad, asumirá la secretaría de la Comisión de Seguimiento, así como tres personas más que serán designadas por ella.Por parte del Ministerio, formarán parte de la Comisión de Seguimiento la persona titular de la jefatura del Gabinete Técnico y tres personas que serán designadas por ella.

El convenio tendrá una vigencia de 18 meses desde que sea eficaz mediante su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO), con posibilidad de prórroga mediante acuerdo expreso y unánime de las partes.

El documento fue firmado electrónicamente el 31 de julio de 2026 por la subsecretaria de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Elisa María Darias Valenciano, y el rector de la Universidad de Murcia, Juan Samuel Baixauli Soler.