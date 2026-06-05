La Unidad de Pacientes Crónicos Complejos de la Arrixaca logra una acreditación por su calidad asistencial y docente

La Unidad pertenece al Servicio de Medicina Interna del hospital Virgen de la Arrixaca - CARM

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Pacientes Crónicos Complejos del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha obtenido la acreditación como 'Docente en el Programa Nacional de Pacientes Pluripatológicos' que concede la Sociedad Española de Medicina Interna y reconoce la calidad asistencial, docente e investigadora en la atención integral de personas con múltiples enfermedades crónicas y alta complejidad clínica.

La Unidad, perteneciente al Servicio de Medicina Interna del hospital de referencia del Área 1 de Salud Murcia Oeste, se convierte en la primera en obtenerla en la Región de Murcia y la tercera en el conjunto del país.

De esta manera, su labor se consolida, tras ocho años de desarrollo, como un modelo innovador centrado en la atención integral de pacientes con múltiples patologías, alta fragilidad y elevada complejidad clínica, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Dirigida a un perfil muy específico de usuarios, la Unidad atiende a una media de 240 pacientes activos, lo que permite ofrecer una atención personalizada y de alta intensidad, de cara a optimizar los recursos y mejorar los resultados sanitarios, han explicado.

En este modelo destaca el papel fundamental de la enfermera gestora de casos, figura clave en el seguimiento continuo del paciente. Su labor incluye la monitorización telefónica, la detección precoz de descompensaciones, la educación sanitaria, la modulación del tratamiento farmacológico y la coordinación entre Atención Primaria, hospital y otros recursos asistenciales.

Los pacientes disponen además de un canal directo de contacto con esta profesional, lo que facilita una atención precoz y evita numerosos desplazamientos, visitas a Urgencias e ingresos hospitalarios predecibles.

El trabajo de coordinación de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, la de Corta Estancia, Farmacia Hospitalaria, Trabajo Social, Cuidados Paliativos y Atención Primaria es fundamental para atender a enfermos crónicos complejos. Gracias a esa organización se garantiza una atención mantenida en el tiempo y adaptada en todo momento a las necesidades del paciente y su familia.