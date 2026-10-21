La urbanización de la zona de Nueva Condomina entra en su segunda fase con nuevos viales y redes de servicios

El concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro; la presidenta de la Junta de Compensación de Nueva Condomina, Rosa San Julián; y Diego Sánchez, responsable técnico de la obra. - PORTAVOZ

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La urbanización de la zona de Nueva Condomina entra en su segunda fase con el despliegue de nuevos viales, redes de servicios e infraestructuras urbanas en distintos puntos del sector. Tres meses después del inicio de las obras, el calendario mantiene el plazo de ejecución de 18 meses, por lo que está previsto que todas las actuaciones estarán completadas a principios de 2028.

La evolución de los trabajos se ha presentado durante una visita en la que han participado el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro; la presidenta de la Junta de Compensación de Nueva Condomina, Rosa San Julián; y Diego Sánchez, responsable técnico de la obra, según han informado desde Portavoz.

Con una inversión de 27'5 millones de euros y más de 2,1 millones de metros cuadrados de superficie, Nueva Condomina constituye el desarrollo urbanístico de mayor envergadura actualmente en ejecución en la ciudad de Murcia. La nueva etapa amplía los frentes de obra y permite avanzar de forma paralela en los distintos elementos que conformarán la estructura urbana del ámbito.

Sobre el terreno se trabaja ya en la construcción y reparación de viales, las redes de saneamiento y evacuación de aguas pluviales, las conexiones eléctricas y el acondicionamiento de aceras y calzadas. En algunos puntos ha concluido el movimiento de tierras, lo que permite continuar con las siguientes acciones previstas en el proyecto.

También avanzan los tanques de tormenta, dos zonas de aparcamientos disuasorios en el acceso a La Alcayna y el acondicionamiento de los espacios verdes. Dos de ellos, han sido desbrozadas y se integrarán en el futuro parque forestal planificado en Nueva Condomina.

"Entramos en un momento especialmente importante porque la transformación empieza a apreciarse con mayor claridad. Los próximos meses permitirán seguir dando forma a un nuevo espacio urbano, con servicios, zonas verdes y espacios públicos que facilitarán su integración en el crecimiento de Murcia", ha señalado Rosa San Julián.

La presidenta de la Junta de Compensación ha incidido también en la posición de partida del ámbito, situado junto a una zona con actividad comercial y de ocio, grandes equipamientos y conexiones ya operativas. La urbanización permitirá completar esa base con las infraestructuras necesarias para acompañar el desarrollo futuro del sector.

En paralelo, las licencias solicitadas por distintos promotores prevén la incorporación de más 1.000 viviendas en la zona para 2027, una cifra que empieza a concretar el crecimiento residencial previsto para los próximos años.

UNA EJECUCIÓN COORDINADA EN VARIAS ZONAS

La etapa actual exige coordinar trabajos que se desarrollan de manera simultánea. Bajo los futuros viales avanzan las canalizaciones y redes de servicios, mientras en superficie continúan las labores de pavimentación, acondicionamiento y preparación de espacios públicos.

Diego Sánchez ha explicado que "hemos pasado de los primeros movimientos de tierra a una etapa con varios trabajos en marcha de forma simultánea. El reto ahora es coordinar las redes subterráneas, la configuración del viario y el resto de las infraestructuras para mantener el calendario y avanzar de manera ordenada durante los próximos meses".

La ordenación de Nueva Condomina reserva cerca de 500.000 metros cuadrados para sistemas generales de espacios libres y equipamientos, que tendrán un papel relevante en la configuración del sector conforme progrese su desarrollo.

El avance de los próximos meses permitirá así completar de forma progresiva la estructura viaria, las redes y los espacios públicos de esta zona.