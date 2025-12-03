La urna con los restos de Alfonso X quedará "igualada de color" pero no recuperará el original tras la restauración

La restauradora Josefina Monteaguado trabajan en la urna de Alfonso X - EUROPA PRESS

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuando la restauración del conjunto monumental funerario de la urna en la que se encuentran los restos de Alfonso X en la Capilla Real de la Catedral de Murcia concluya "se verá igualado de color", pero no el original blanco "que no se puede recuperar porque ha cambiado químicamente".

Así lo ha explicado la restauradora de esta obra, Josefina Monteagudo, que comparte los secretos de este trabajo durante las visitas guiadas que comenzaron ayer. "Hemos realizado pruebas de limpieza con reactivos de distintos tipos y no es posible recuperarlo" por lo que quedará con el que tiene, ya que "con el tiempo ha evolucionado y ha cambiado", ha indicado.

Los murcianos han agotado las plazas para estas visitas y se estudia abrir más aunque deben ser compatibles con la actividad litúrgica de la Catedral. El día que se abrieron las reservas, los visitantes, "muy interesados y muy conocedores" de la historia de esta urna y de la del rey Sabio, según Ana Baño, del Centro Municipal de Arqueología, colapsaron la web.

Durante una de estas visitas, en las que se puede ver en primera fila el trabajo de la restauradora y su equipo, los participantes podrán conocer "los trabajos de recuperación y preservación" que se realizan en todo el conjunto, ha explicado la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, durante el desarrollo de una de ellas.

La visita se divide en dos partes. En la primera se explica el contexto histórico y como los restos, el corazón y las entrañas del rey, llegaron al altar mayor de la Catedral después de que Alfonso X expresara su deseo de ser enterrado en lo que ahora es la iglesia de San Juan de Dios y Carlos I trasladara al altar mayor sus restos en el siglo XVI para evitar que el Marqués de los Vélez fuera enterrado allí. Así, pasó a ser Capilla Real y solo reyes pueden descansar ella.

Esta explicación se realiza en el altar mayor, mientras la restauradora y su equipo continúan con su trabajo que ya ha pasado por una fase de limpieza general de polvo y picado de las reconstrucciones de yeso que estaban en mal estado. Estos días el trabajo se centra en realizar un mapa de sales para medir el nivel de sales y de PH del monumento con el objetivo de saber si debe realizar una desalación o no.

Los siguientes pasos serán la reintegración de volúmenes, entonados de color y consolidación de las zonas que tienen problemas. Además, se sellara con mortero la grieta que tiene la urna a la que se le ha picado el yeso que estaba en mal estado.

Monteagudo ha indicado que tras el incendio que sufrió la Catedral en 1854 se rehicieron con yeso las pérdidas realizadas por artesanos "con muy buena calidad". Estas reconstrucciones "históricas" fueron hechas por personas que "debían conocer la imagen original y no deben eliminarse", ha afirmado.

Tras el incendio la piedra caliza adquirió un tono grisaceo y con manchas por lo que a las reconstrucciones se les dio esta tonalidad para igualarlas. A estas se les aplicarón varias capas de pintura para cubrir las manchas provocadas por los problemas de humedad y sales. La última capa, realizada con pintura acrílica, provocó "muchos daños a la piedra y a las reconstrucciones".

A finales del siglo XX una restauración eliminó los repintes y se comprobó que las pérdidas de la piedra original "son muy grandes y no merece la pena eliminar las reconstrucciones" porque en esas zonas no hay nada original.

El sepulcro originalmente era blanco y dorado, por indicación de Carlos I, los dorados se perdieron en el incendio y se volvieron a colocar tras el incendio "donde ellos pensaban, porque no hay documentación". Por eso, se encontraron pequeños fragmentos en la restauración de finales del siglo XX, y también se han encontrado ahora por la parte de atrás.

CONVENIO CON EL OBISPADO

Este trabajo se realiza a través de un convenio del Ayuntamiento de Murcia, que ha destinado 32.000 euros, y el Obispado de la Diócesis de Cartagena.

Las visitas se realizan martes, miércoles y jueves a las 12.00 horas y tienen una duración de 20 minutos. Todas están ocupadas y hay más de 100 personas en lista de espera.