Urralburu (Podemos) se niega a apoyar un gobierno con la ultraderecha y critica el "teatrillo" de PP, Cs y Vox

El portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea Regional y líder de Podemos, Óscar Urralburu, se niega a apoyar al candidato del PP, Fernando López Miras como presidente de la Comunidad, porque "con su gobierno nos esperan más desigualdades, más injusticia social, más contaminación, más machismo, más LGTBIfobia y más xenofobia".

De hecho, sostiene que con la fórmula PP-Cs-Vox, "no sólo no van a resolver los problemas actuales, es que van a generar otros que no existen". Según Urralburu, "los tres compartís la intención de resucitar la triada de 'Una, Grande y Libre', pero esa España está enterrada en el Valle de Los Caídos", para añadir que "comparten la misma pobre visión de la historia de nuestro país y tienen una concepción muy limitada del concepto de Memoria Democrática".

En su discurso en la segunda sesión del Debate de Investidura, Urralburu ha comenzado con unas palabras dirigidas al candidato de la Comunidad, Fernando López Miras, "¡vaya espectáculo tan poco edificante nos están ofreciendo!", ha exclamado, "un vodevil de negociación que les ha llevado a vender la piel del oso antes de cazarlo hasta el punto de mendigar el voto de Vox en su discurso de ayer".

"¿Que PP acuerda con Cs y con Vox, pero Cs no acuerda con Vox?. ¿Qué Cs y Vox se dicen NO mutuamente, pero el PP dice SÍ a los dos?. ¿A quién tiene que creer la ciudadanía? ¿A quién quieren engañar? ¿Cuál es el acuerdo válido?. ¿El de Andalucía?. ¿El de Madrid?. ¿Los de Murcia?. ¿Qué líneas son rojas y cuáles naranjas o verdes?. ¿Cuáles son las verdaderas condiciones que ha puesto Vox encima de la mesa para abstenerse el jueves?", se ha preguntado.

La Región de Murcia "no es sino un peón periférico en la negociación de la Comunidad de Madrid", ha lamentado Urralburu, que ha criticado la postura de Ciudadanos. "Esta forma de negociar un gobierno no parece ni democrática, ni transparente, ni honesta. Ni es justa con la ciudadanía de la Región. Un teatrillo que acabará con la ultraderecha de una forma o de otra al mando, como en Andalucía".

Tras lo que ha enfatizado, "una negociación seria, una negociación constructiva, que tenga en cuenta las necesidades de la ciudadanía implica sentarse en torno a una mesa con los programas que más respaldo han tenido en las urnas y ponerse a pactar propuestas, programas e ideas hasta alcanzar el mínimo común denominador que permita fijar la agenda de gobierno".

SI HAY INVESTIDURA, "CS HABRÁ PACTADO CON VOX"

Sin embargo, "están negociando en paralelo a dos bandas y por separado porque lo importante es el poder. A toda costa" y "diga lo que diga, si hoy o el próximo jueves hay investidura, será porque, por activa o por pasiva, Cs ha pactado con Vox, un acuerdo explícito o un acuerdo tácito, exactamente igual que lo han hecho en Andalucía".

Así le ha indicado a la portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, "si usted termina en el gobierno de la Región será gracias a las concesiones que realicen a Vox. Y pasará a la historia por la responsabilidad de haber metido a la ultraderecha en el gobierno de la Región".

Por lo que, a juicio de Urralburu, "se inicia en la Región un tiempo de incertidumbre e inestabilidad en el que el mínimo común

denominador sólo se podrá encontrar en el ultraliberalismo y ultraconservadurismo".

Con su gobierno "nos esperan más desigualdades, más injusticia social, más contaminación, más machismo, más LGTBIfobia y más xenofobia. Esa es su agenda. No sólo no van a resolver los problemas actuales, es que van a generar otros que no existen", ha sostenido para anunciar que Podemos rechaza apoyar al candidato 'popular' como presidente de la Comunidad.

"El futuro de nuestra Región y de sus familias, no puede ser la precarización, la falta de tiempo y de recursos para las familias, la escasez de perspectiva y certezas. Tenemos una obligación como representantes públicos: se trata de ofrecer futuro, no pasado".

"Necesitamos reconstruir nuestro entorno social más cercano y cuidar de los nuestros, darles un futuro. Los jóvenes tienen que poder formar una familia si así lo desean, y las estadísticas muestran que lo desean muy por encima de lo que lo consiguen. Cada día que pasa la Región de Murcia está más lejos del resto de España", ha defendido el portavoz de Podemos.

Y es que, ha resaltado, las políticas económicas del PP "no están corrigendo los desequilibrios, y esto ocurre porque no tienen capacidad de reorientar la política económica y productiva regional", además, "plantean la misma política hídrica de siempre, poniendo todos los huevos en la cesta del trasvase que tuvo a la Región once meses sin agua. Ni una palabra ni una propuesta sobre cambio climático, mientras las olas de calor aumentan, la temperatura crece y las sequías son más largas y más recurrentes".

Sobre el estado del Mar Menor, ha lamentado que López Miras "echara la pelota" al Ministerio, "mientras tanto siguen los vertidos y sigue la contaminación. El mar sigue estando verde y en ello nada tienen que ver el oleaje" y preguntando a Cs "si eliminarán la Consejería de Medio Ambiente como les ha pedido Vox en Andalucía".

Ha hablado de sacar la bandera de España y la Constitución "para defender al sector del transporte urbano y del taxi", y es que "es obligatorio regular en la Región las VTC como han hecho en otras CCAA".

Otras peticiones, modificar la Ley del Juego, más actuaciones en materia turística como un Plan Autonómico de Modernización o la defensa del trabajador, "contamos con el convenio más precario de España que lleva sin actualizar desde hace más de 11 años que afecta a casi 50.000 personas y en el que se esconde mucha economía sumergida".

Urralburu ha concluido su intervención mencionando al portavoz de Vox, Juan José Liarte, y afirmando que les preocupa "su ideología machista y que ésta pueda recalar en el Consejo de la Región".