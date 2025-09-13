'De vándalos a leyendas' encara su recta final en el Mubam con intervenciones, talleres infantiles y una visita guiada

Una foto de la muestra en su sede del Mubam. - CARM

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'De vándalos a leyendas' afronta su recta final en el Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam), donde permanecerá abierta hasta el próximo 28 de septiembre.

La muestra, organizada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes en colaboración con Murcia Street Art Project, ha convertido a Murcia en un referente internacional del arte urbano al reunir más de un centenar de obras de artistas de una veintena de países, con nombres fundamentales como Banksy, Obey, Blek Le Rat o The London Police. Para el cierre de la exposición se han programado varias actividades.

Así, este sábado, día 13 y mañana, 14 de septiembre, el artista multidisciplinar ZeCarrión lleva a cabo una intervención en vivo en el patio del museo, ofreciendo al público la posibilidad de presenciar de cerca el proceso creativo del street art.

El sábado 20 de septiembre se celebrará el taller infantil de graffiti 'Pequeños artistas urbanos', a cargo de la artista Aida Garrido, Dyca, con dos sesiones: de 11.00 a 12.00 horas, para niños de 6 a 9 años, y de 12.30 a 13.30 horas para participantes de entre 10 y 15 años (inscripciones 968239346).

Finalmente, el sábado 27 de septiembre, a las 11.30 horas, tendrá lugar una visita guiada a cargo del comisario de la muestra, Darío Vigueras, que permitirá adentrarse en la historia, lenguajes y técnicas del arte urbano y en la relevancia internacional de sus mensajes.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó que la muestra "ha logrado conectar con públicos de todas las edades, atraer visitantes de fuera de la Región y consolidar a Murcia como un punto clave en el panorama del arte urbano internacional. Invitamos a quienes aún no la haya visitado a aprovechar esta última oportunidad".

La muestra, inaugurada el pasado 9 de mayo en dos sedes, ha superado las 18.000 visitas. Tras su paso por la sala de San Esteban, donde permaneció hasta el 27 de julio, continúa en el Mubam, que ha prorrogado su exhibición hasta el próximo 28 de septiembre.

Durante los meses de mayo y junio, la muestra contó con varias actividades en las que el público pudo asistir a intervenciones en vivo de artistas locales, nacionales e internacionales, quienes desarrollaron sus obras ante los visitantes, estableciendo un diálogo directo entre el proceso artístico y la ciudadanía.

Entre los participantes destacaron nombres como Carlos Callizo, Dale Grimshaw, Amado, Ángel Toren, Dante Arcade, Murfin, Pang, Goyo 203 y Kraser, quien cerró el ciclo de intervenciones el pasado 28 de junio en el patio del Mubam. Además también se realizaron visitas guidas a cargo del comisario de la muestra, Darío Vigueras.

La entrada a la muestra es gratuita y la exposición puede visitarse en el horario habitual del Mubam: De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.