Varias calles del centro de Cartagena estarán cortadas este viernes, sábado y domingo por el mercado medieval

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Varias calles del centro de Cartagena, sobre todo las calles San Diego y Serreta, sufrirán cortes o restricciones en la circulación este viernes, sábado y domingo por la celebración de mercado medieval.

En concreto, la plaza Puertas de San José estará cortada al tráfico dirección centro ciudad, excepto para residentes. La calle San Diego dirección centro ciudad estará cortada al tráfico a la altura de la intersección con calle Sor Francisca Almendáriz, excepto residentes, y estará cortado el acceso a calle Serreta desde Plaza Puertas de Serreta intersección con calle Muralla de Tierra, excepto residentes, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

ACCESO Y SALIDA DE GARAJES

En la zona 1, el acceso a los garajes de la Calle Don Matías nº 1, nº 3, nº 5, nº 7 ; y Calle San Crispín nº 2, nº 4, nº 1, nº 3, nº 5,nº 11, Hotel Loop Inn, se realizará desde Calle San Diego por Calle Don Matías. Tendrán salida por Calle Antiguones hacia la dirección de su interés: zona Puertas de San José por Calle Subida San José, y zona puerto por Calle Adarve de Artillería hacia Calle Navalmoral de la Mata , Gisbert, Pº Alfonso XII.

En el caso del acceso por la zona oeste, al garaje principal universitario se tendrá acceso por la parte superior del boulevard próximo a la plaza de toros accediendo desde la zona puerto por Calle Gisbert, Calle Navalmoral de la Mata, Calle Dr Fleming, cruzando el parking universitario y accediendo al acceso al parking por la Calle del Ángel. Y por zona Puertas de San José accediendo por Calle Subida San José, Calle Dr. Fleming cruzando el parking universitario y accediendo al acceso al parking por la Calle del Ángel. Tendrán salida por la calle Gisbert.

Para llegar a los garajes de la calle Saura, se accederá por Calle Serreta accediendo por Calle Lizana hacia Beatas , garaje de la Calle Ciprés , garajes de la calle Saura. Tendrán salida por la Calle Saura hacia Calle Gloria , Calle San Diego, Puertas de San José.

En el caso de los de la plaza del Lago (Garaje Plza. del Lago nº 2 y Garaje Subida de San Diego junto a Cofradía Cristo de la Divina Misericordia), tendrán acceso por Calle Serreta accediendo por Calle Lizana hacia Beatas, Plaza De Roldán, Calle Saura hasta el nuevo Callejón que linda con la Cofradía Cristo de la Divina Misericordia, dando acceso al Lago. Tendrán salida por la Calle Subida de San Diego hacia Calle Gloria, Calle San Diego, Puertas de San José.

Y los de la plaza Risueño, tendrán acceso por Calle Serreta, Calle Don Roque, pasado los contenedores soterrados se habrán movido ligeramente los maceteros existentes, lugar por donde entraran y saldrán los vehículos de dicho parking (plaza Risueño nº 13) Tendrán salida por la plaza Roldán, Calle Saura hacia Calle Gloria, Calle San Diego, Puertas de San José.

El acceso a los garajes de la calle San Antonio El Pobre y de la calle Caballero se hará por Calle Serreta hasta la misma Calle Caballero en la que se utilizara el mismo itinerario para entrada y salida atendiendo a las normas de tráfico que rigen el tráfico en estrechamientos. Para mejorar la visibilidad del posible trafico enfrentado se colocara un espejo en la confluencia de Calle San Antonio el Pobre con Calle Caballero. Tendrán salida por Calle Serreta hacia Calle Don Roque, Plaza Roldan, Calle Saura hacia Calle Gloria, Calle San Diego , Puertas de San José.

Por último, para acceder a los garajes de la Calle Jara nº 23 con callejón de Bretau, Callejón de Estereros, Calle Aire nº 32, Calle Aire nº 13, Calle Escorial, Príncipe de Vergara nº 2 se entrará por Calle Muralla de Mar, Calle General Ordoñez Calle Príncipe de Vergara, Calle Cañón , Calle Aire, Calle Jara, según su destino.

Realizaran dicho itinerario en el sentido contrario a la marcha ordinaria a dichas calles atendiendo a las normas de tráfico que rigen el tráfico en estrechamientos. Para mejorar la visibilidad del posible tráfico enfrentado se colocara un espejo en la confluencias de las calles Príncipe de Vergara con Calle Cañón, Calle Cañón con Calle Aire, y en Calle Aire con Calle Jara. Tendrán salida por el sentido normal de circulación hacia Calle Muralla de Mar.