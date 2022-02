Vázquez (PP): "La Ley de convivencia universitaria nace viciada y condicionada por el pacto del Gobierno con ERC"

MURCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Popular, Juan María Vázquez, ha calificado de "viciada y condicionada" la Ley de convivencia universitaria, tras lo que ha explicado que esta Ley "es el resultado de las cesiones de Sánchez a ERC para que apoyaran los Presupuestos Generales del Estado para 2022", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

Así, el portavoz popular ha defendido el veto del GPP al Proyecto de Ley de convivencia universitaria y ha anunciado que las enmiendas presentadas por el Grupo Popular se mantienen vivas para el debate del Proyecto en el pleno de la Cámara de la próxima semana.

En este sentido, Vázquez ha preguntado a la bancada socialista sí "¿Consideran que estamos ante una Ley perfecta?. ¿Consideran que ni una de las enmiendas presentadas pueden ser tenidas en cuenta para su inclusión en el texto? ¿Esta Ley es el resultado de un pacto entre partidos que hace inamovible el texto?, ha insistido el senador el Partido Popular.

Además, Juan María Vázquez ha recordado "la sorpresa y perplejidad de los rectores, porque lo acordado con la comunidad universitaria se disipó tras el acuerdo del Gobierno con ERC, anulando de la Ley el marco común para los mecanismos de resolución de conflictos a través de la mediación y la convivencia". "Ustedes han devuelto el texto al Decreto de 1954; su propuesta es que en el año 2022 aprobemos el régimen disciplinario del 54", ha recriminado al PSOE.

Durante su intervención en la Comisión, el portavoz de Universidades del GPP ha afirmado que las enmiendas presentadas por su Grupo "tratan de restablecer y mejorar los tres pilares sobre los que debería quedar asentada esta Ley: el régimen disciplinario, la convivencia y la mediación en el marco común, tal y como demanda el sistema universitario", ha explicado.

Al respecto, el senador ha subrayado que "las enmiendas, y no sólo las de nuestro Grupo, recuperan el espíritu de convivencia y mediación del Proyecto de Ley que se ha perdido tras su paso por el Congreso y que ha trasladado a las universidades, en el marco de su autonomía, la posible regulación de mecanismos y procedimientos de resolución de conflictos. Un hecho que impide el establecimiento de un marco común para todo el Sistema Universitario Español. Si no lo hacemos, refrendaremos la ley del 54, dejando en la nada todo el trabajo realizado".

Juan María Vázquez ha puesto de manifiesto que "si no incorporamos nuestras propuestas sobre los mecanismos de mediación, no se va a mejorar la situación universitaria y esta Ley no servirá de nada. Será una oportunidad perdida".

Por su parte, la senadora por Salamanca, Esther del Brío, ha recordado que el Partido Popular "recoge el clamor universitario por una ley que obvia la Constitución y que fue intercambiada por Sánchez con los independentistas a cambio de apoyos a los Presupuestos Generales del Estado".

"El PSOE ha pasado nuevamente el rodillo -ha denunciado Del Brío- y no ha aceptado cambios en el dictamen de la Ley, más allá de sus propias faltas de ortografía. Deja la Ley como llegó al Senado, sin consensos con los constitucionalistas y con un comunicado de la CRUE lamentando la retirada de un texto que había sido consensuado".

Así, Esther del Brío ha criticado que el Gobierno "siga jugando con los españoles y con el futuro de nuestro país. Ha creído que el Parlamento es una casa de subastas, donde igual cambia mascarillas en exteriores por pensiones, o la convivencia diaria de nuestros estudiantes por apoyos a los PGE o la Ley de estabilización de la función pública, que modificó vía presupuestos dando las competencias de los habilitados nacionales al País Vasco".

Por último, Juan María Vázquez y Esther del Brío han lamentado que el PSOE "siga apoyándose en sus socios independentistas para moldear la Universidad del futuro, huyendo de los consensos y buscando la confrontación con los partidos mayoritarios".