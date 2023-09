Vélez (PSOE): "El gobierno del PP y VOX en la Región va a ser un lastre"

CARTAGENA (MURCIA), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha asegurado que el gobierno del PP y VOX en la Región "va a ser un lastre". El socialista ha advertido de que López Miras (PP) "nos ha mentido y ha intentado tomar el pelo a los ciudadanos", ya que, tal y como ha recordado "aseguró que no metería a VOX en el gobierno de la Región y que no gobernaría en coalición con VOX. Esto demuestra que López Miras no tiene palabra y no es de fiar".

Vélez ha añadido que con el acuerdo alcanzado en la Región entre PP y VOX "se acabó el teatrillo. Teníamos la seguridad de que López Miras se arrodillaría ante VOX".

A su juicio, la Región "ha perdido más de tres meses por un paripé irresponsable de López Miras para atender a los intereses de Feijóo. Estaba López Miras más interesado en lo que pudiese ocurrir a nivel nacional que lo que pasara en la Región de Murcia".

Para el socialista, la Región que "por desgracia está ya bloqueada muchísimos años, necesita más que nunca a un PSOE fuerte, que haga una oposición seria, responsable que defienda a la ciudadanía y el progreso de nuestra comunidad".