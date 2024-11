Vélez (PSOE) reiterará este miércoles su ofrecimiento a López Miras para sacar adelante los Presupuestos de 2025

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, reiterará este miércoles en el pleno de control de la Asamblea Regional su "ofrecimiento de acuerdo" al presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, para sacar adelante los Presupuestos de 2025.

De igual forma, Vélez insistirá en la "necesidad" de que López Miras "mantenga un encuentro con el líder de la oposición para acercar posiciones de cara a la negociación de las próximas cuentas regionales", según informaron fuentes del PSRM-PSOE en un comunicado.

En este sentido, el dirigente socialista ha insistido en que el PSOE "pondrá sobre la mesa propuestas que cuentan con el aval de los agentes sociales y colectivos de la Región y que tienen el apoyo de la mayoría de la sociedad".

"Afrontamos los presupuestos con voluntad de acuerdo y con una actitud positiva y constructiva, porque nuestra prioridad es mejorar la vida de la gente", ha dicho Vélez, tras lo que ha afirmado que la Región "necesita unos presupuestos con partidas centradas en ofrecer soluciones a los problemas reales de la ciudadanía y que den estabilidad para poder afrontar los enormes retos y desafíos que tiene".

Al respecto, ha recordado que ya ha enviado tres cartas al presidente de la Comunidad. "Una el año pasado para tratar los presupuestos regionales; otra hace unas semanas para hablar sobre financiación autonómica, y otra el pasado 17 de octubre para abordar las cuentas regionales para 2025", ha especificado.

"Lamentablemente, en ningún caso, he obtenido respuesta. Es incomprensible que, en una democracia, el presidente de una comunidad autónoma no se haya reunido con el líder de la oposición. Esto no sucede en ningún otro sitio, solo en la Región de Murcia", ha concluido.