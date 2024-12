Vélez (PSRM): "El Gobierno regional no ha contactado con el PSRM para abordar los presupuestos"

El secretario de los socialistas murcianos se pregunta si López Miras quiere un adelanto electoral CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, José Vélez, ha afirmado que es "incomprensible que, a pesar de que apenas quedan tres semanas para que acabe el año, el Gobierno regional no se haya puesto en contacto con el PSOE para abordar los presupuestos del año que viene", según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

"No entendemos lo que pretende López Miras. Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) le pedimos que sea claro con la ciudadanía. ¿Quiere que haya presupuestos para 2025? ¿O, por el contrario, prefiere que no haya y así poder justificar un adelanto electoral? ¿Está pensando en el interés general de la Región o en su interés personal? Que lo diga. No queda tiempo", se ha preguntado.

"El Partido Popular y Vox han llevado a la Región de Murcia a una situación de bloqueo. Desde el PSOE, llevamos desde septiembre ofreciendo un acuerdo para que la Región cuente con unos nuevos presupuestos en 2025", ha apuntado.

En este sentido, Vélez ha vuelto a reiterar su ofrecimiento para alcanzar un acuerdo. "La Región de Murcia no se merece sufrir el bloqueo al que nos lleva López Miras". "Desde el PSOE hemos explicado en reiteradas ocasiones que no vamos a poner líneas rojas a la negociación. No vamos a hacer propuestas imposibles para que no haya acuerdo. Nuestra voluntad es que lo haya para sacar adelante los nuevos presupuestos en 2025, porque es lo mejor para la Región", ha explicado.

"Para que haya un acuerdo, lo mínimo es que el Gobierno regional se reúna con el PSOE para intercambiar propuestas y acercar posturas. Afrontamos este proceso con voluntad de acuerdo y actitud constructiva, pero no podemos darle al Gobierno regional un cheque en blanco", ha insistido.

Finalmente, el líder socialista ha señalado que el PSRM está manteniendo una ronda de contactos con los colectivos y agentes sociales de la Comunidad para recoger sus necesidades y propuestas de cara a los presupuestos en 2025.