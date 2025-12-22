Visitación Martínez destaca en su mensaje de Navidad el papel de la Asamblea Regional como "casa de la palabra"

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, en su mensaje de felicitación navideña - ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha dirigido este lunes un mensaje de felicitación navideña a los ciudadanos, en el que ha definido a la institución como la "casa de la palabra" y ha destacado su papel como eje del diálogo y la representación democrática para forjar el "rumbo común" del territorio.

En su alocución, pronunciada ante el belén monumental instalado en la sede del Parlamento autonómico, Martínez ha puesto en valor la fortaleza de la sociedad murciana ante un escenario marcado tanto por los retos como las oportunidades.

"La Región de Murcia ha demostrado siempre su capacidad de unirse y avanzar, transformando dificultades en fuerza", ha señalado la presidenta, quien ha apelado al espíritu de superación colectiva de cara al próximo año.

El mensaje ha servido también para reivindicar las señas de identidad regionales. Martínez ha subrayado "el orgullo de una región que "nunca renuncia a sus tradiciones" y ha deseado a los murcianos unas fiestas en "paz y serenidad", extendiendo sus deseos de salud y prosperidad para el año 2026.