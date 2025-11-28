Las visitas guiadas a la restauración de la urna con el corazón de Alfonso X comenzarán este martes

Archivo - La urna con el corazón de Alfonso X El Sabio - JUANCHI LOPEZ - Archivo

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las visitas guiadas para contemplar de cerca la restauración de la urna que guarda el corazón de Alfonso X el Sabio, situada en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia, comenzarán este martes 2 de diciembre.

Así lo ha comunicado la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, quien ha explicado que es una actuación que "forma parte del programa especial por el 1200 aniversario de la fundación de Murcia", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Los interesados ya se pueden inscribir a través de la web municipal de eventos: eventos.murcia.es. Las visitas, limitadas a grupos reducidos de 10 personas, permitirán observar en primera línea los trabajos de restauración dirigidos por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento y supervisados técnicamente por el Centro Municipal de Arqueología, en colaboración con la Diócesis de Cartagena.

Las sesiones, con una duración aproximada de 20 minutos, tendrán lugar a las 12.00 horas. El punto de encuentro será la puerta de acceso de Plaza Hernández Amores (Plaza de la Cruz), y se desarrollarán los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 23 y 30 diciembre; así como los días 7, 8, 13, 14 y 15 de enero del próximo año 2026.

EL REY QUE SE ENAMORÓ DE MURCIA

La conexión de Alfonso X con Murcia es profunda y antigua. En 1425, por orden del emperador Carlos I, las vísceras del monarca fueron trasladadas a la Catedral para reposar en un sepulcro mandado construir por el propio concejo murciano. Desde entonces, la urna ha sido testigo del paso de los siglos y de distintas restauraciones, como la acometida en 1854 tras el incendio del templo, o la más reciente de 1997, que abordó los efectos de la humedad capilar.

El proyecto, elaborado por la Oficina Municipal de Arqueología, plantea una restauración que incluye la limpieza, consolidación y reintegración de materiales originales, así como el tratamiento de sales solubles y patologías estructurales. Es por ello que se están empleando técnicas y materiales de última generación, con el objetivo de asegurar la reversibilidad, estabilidad y durabilidad de la intervención.

Además del tratamiento directo sobre la urna, se intervendrá también en los elementos escultóricos que la componen: el arco triunfal, los maceros y las lápidas conmemorativas, aplicando técnicas de limpieza, consolidación, reintegración y tratamiento de sales, con el mínimo impacto posible y la máxima fidelidad al original.

La restauración, con un presupuesto total de 32.469,14 euros, permitirá corregir las patologías derivadas de la humedad capilar que afectan a la urna desde su última intervención, realizada en 1997.