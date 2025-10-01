Vox, convencido de que será la primera fuerza en la Región tras conocer el último barómetro del CEMOP

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha afirmado este miércoles que su partido tiene la "absoluta convicción" de convertirse en la primera fuerza política en la Región de Murcia, después de conocerse los resultados del barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP).

Martínez Alpañez ha explicado que Vox está "enfocado y empeñado en solucionar los problemas que tiene la ciudadanía, trayendo seguridad y prosperidad", y ha mostrado su rechazo a este tipo de encuestas. "En Vox no creemos en las encuestas, y los miles de euros que gastan el Gobierno Regional y la Asamblea Regional en hacer esta encuesta podrían destinarse a mejorar la vida de nuestros hijos, de todas las familias y de nuestros mayores", ha señalado.

El dirigente ha recordado que, antes del verano, su formación ya había advertido de que Vox estaba consolidado como segunda fuerza en la Región. Además, ha insistido en que "el principal problema sigue siendo la gestión de los políticos, que no logran resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos".

Además, ha subrayado que la Región "necesita nuevas medidas y nuevas políticas" y ha citado como prioridades "afrontar la inmigración ilegal, garantizar la seguridad y asegurar que los ciudadanos dispongan de los recursos necesarios para vivir dignamente".