Salvador (VOX) pide a López Miras un "esfuerzo" para la conciliación y aumentar la realización de test PCR masivos

MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional, Pascual Salvador, ha pedido este viernes al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, un "esfuerzo" para promover la conciliación familiar y laboral con el fin de hacer frente a la pandemia del Covid-19 y aumentar la realización de test PCR masivos.

Salvador ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con López Miras en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno autonómico, como parte de la ronda de reuniones que el jefe del Ejecutivo regional está manteniendo con los responsables de todos los partidos políticos.

En este sentido, Salvador ha agradecido a López Miras que haya tenido el "detalle" de llamar a todos los grupos políticos para hacerles partícipes de la "preocupante situación" actual con la pandemia que se está sufriendo en toda España y que "está producida por la gestión criminal que está haciendo el Gobierno de la nación cuando, en su momento, ocultó la gravedad de lo que se nos venía".

A su juicio, la gravedad fue originada "cuando el Gobierno nacional decía que apenas iba a haber ningún caso; cuando se permitieron manifestaciones masivas porque, según decía la vicepresidenta del Gobierno, nos iba la vida en ello; y cuando no cerró las fronteras cuando tenía que haberlas cerrado, que era al principio para que no hubiera casos exportados", ha aseverado.

Ahora mismo, ha lamentado que "seguimos teniendo los mismos problemas porque sigue llegando gente desde fuera sin pedirles ningún PCR ni ninguna prueba". Sin embargo, critica que, cuando los españoles tienen que salir fuera, "sí que se les pide en todos los países".

Igualmente, ha arremetido contra un Gobierno central que "está permitiendo la llegada masiva de pateras con inmigrantes ilegales, muchos de ellos infectados por el coronavirus, exponiendo a nuestras Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"UNIDAD EN LA REGIÓN DE MURCIA

"Con esta gestión criminal que está realizando el Gobierno de la nación, el presidente López Miras nos ha pedido unidad ante la situación que tiene la Región de Murcia, y nosotros nos hemos puesto a su disposición porque entendemos que no es momento de partidismos ni de intereses políticos", según Salvador.

Al contrario, cree que es el momento de "solucionar y ponernos al frente de todos los problemas que van a tener muchas familias y muchos autónomos que ahora mismo están en ERTE, así como de personas sin recursos".

En cualquier caso, Salvador ha explicado que VOX es "oposición" y le ha expuesto a López Miras que "hay un grave problema para todas las familias en la Región de Murcia" y que "hay que hacer un esfuerzo para la conciliación familiar".

A su juicio, "no puede ser que a las familias les espere un inicio de curso para Infantil, Primaria y hasta segundo de la ESO de forma semipresencial, y no se tomen medidas para todas esas familias que se tienen que hacer cargo de sus hijos el día que no tengan que ir al colegio".

López Miras le ha explicado que se están tomando medidas junto con los ayuntamientos, pero Salvador precisa que son medidas para la ciudadanía sin recursos, "y no se están teniendo en cuenta a las nuevas familias que se han quedado sin recursos debido a la crisis del coronavirus". Por ello, le ha pedido un esfuerzo para la conciliación familiar y laboral de todos los padres trabajadores.

Asimismo, le ha pedido que se siga aumentando la realización de test masivos de PCR, pero "mejorando la rapidez del diagnóstico" ya que, en su opinión, "no puede ser que se hagan test PCR, por ejemplo, para los profesionales de residencias de ancianos, y tarden cinco o seis días en llegar".

Ha apostado por mejorar la rapidez porque, mientras tanto, las residencias de ancianos "tienen un grave problema de personal y estamos dejando desguarnecidos a nuestros mayores.

"No vamos a tener ningún interés partidista en este asunto de la pandemia, y nos ponemos a disposición del Gobierno regional para poder afrontar la que se nos viene encima; en VOX siempre van a tener un partido responsable que piensa en los problemas de los ciudadanos".