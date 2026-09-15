Vox pide a la Virgen de la Fuensanta "por Ceuta y por España" - VOX MURCIA

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ha acompañado este lunes a la Virgen de la Fuensanta en su despedida, junto al portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, el diputado regional Pascual Salvador y miembros del equipo local de la formación.

Gestoso ha señalado que desde el Grupo Municipal Vox han querido acompañar "a todos los murcianos en su devoción a nuestra patrona" y ha indicado que han pedido a la Virgen "por Ceuta y por España, por nuestra patria, que en estos momentos difíciles tanto necesita de la oración y del consuelo de la Virgen", según ha informado la formación política.

Por su parte, Rubén Martínez Alpañez ha destacado la importancia de mantener vivas las tradiciones y la cultura de la Región de Murcia y ha asegurado que "allá donde estén los habitantes de la Región de Murcia, donde estén nuestras tradiciones y nuestra cultura, allí va a estar Vox apoyando a todos y cada uno de los vecinos de Murcia".

Asimismo, ha explicado que han pedido a la Virgen "salud por nosotros y por nuestros familiares" y "capacidad de discernimiento para los políticos", ante la necesidad, según ha señalado, de alcanzar acuerdos que permitan mejorar la situación de las familias y facilitar que los ciudadanos puedan llegar a final de mes.

PRESUPUESTOS REGIONALES

Preguntado por los medios de comunicación sobre la falta de acuerdo en materia presupuestaria, Martínez Alpañez ha lamentado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, todavía no haya abordado las propuestas planteadas por Vox.

"No llega a leerse las 16 páginas que le presentamos", ha afirmado el parlamentario, quien ha reclamado "capacidad de discernimiento, por ejemplo, para que se la lea".

Martínez Alpañez ha insistido en que "estaría bien que se leyera la propuesta de Vox y que nos sentáramos en una mesa a hablar de esas propuestas que hemos hecho para que las familias puedan mejorar su bolsillo, para que las familias puedan por fin llegar a final de mes y para que las familias tengan la protección que necesitan", ha concluido.