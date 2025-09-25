Vox presenta 25 enmiendas a la Ley de Simplificación Administrativa para eliminar "trabas burocráticas"

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado un total de 25 enmiendas a la cuarta Ley de Simplificación Administrativa con el objetivo de "eliminar las trabas burocráticas que el Partido Popular ha introducido en un texto" que el partido de José Ángel Antelo "dejó preparado cuando estaba en el Gobierno regional".

En este sentido, el propio Antelo ha insistido en que el objetivo es que "esta sea una ley que se ejecute y no como las tres anteriores, que no han servido para nada. No queremos que se convierta en la precursora de una quinta Ley de Simplificación Administrativa", según informaron fuentes de Vox en un comunicado.

A renglón seguido, Antelo ha instado al PP a "demostrar con hechos su compromiso con el tejido productivo" de la Región. "Si de verdad está con el tejido empresarial y con el productivo, debe avalar estas 25 enmiendas que van en el sentido correcto, que es eliminar burocracia allí donde no se necesita", ha agregado.

Con estas propuestas, Vox "busca garantizar que la norma cumpla realmente su finalidad: facilitar la actividad económica, evitar duplicidades, reducir la excesiva carga administrativa y dar seguridad jurídica a las empresas y autónomos de la Región".