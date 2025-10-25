Vuelve desde este lunes a Santomera la formación itinerante gratuita 'Applícate: Sube, conecta y aprende'

El aula de formación itinerante de la campaña 'Applícate: Sube, conecta y aprende', promovida por la Fundación Integra Digital y el Gobierno de la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El aula de formación itinerante de la campaña 'Applícate: Sube, conecta y aprende', promovida por la Fundación Integra Digital y el Gobierno de la Región de Murcia, visitará Santomera del 27 al 31 de octubre para formar gratuitamente a sus habitantes en el uso de los dispositivos móviles y las nuevas tecnologías.

Aunque la participación está abierta a todos los ciudadanos, se dirige especialmente a los grupos más susceptibles de verse afectados por la brecha digital: personas mayores de 65 años, desempleados de larga duración y residentes en zonas rurales, con un compromiso de formación de, al menos, un 50 por ciento de mujeres.

Los cursos se desarrollarán en el interior del vehículo, de lunes a viernes y con una duración de dos horas diarias. El espacio está dividido en una zona de aula convencional, equipada con ordenadores personales, y otra de realidad virtual y juegos interactivos.

En el aula, los alumnos aprenderán competencias digitales básicas, como realizar gestiones administrativas, solicitar citas médicas, efectuar compras seguras por internet, navegar por la red o identificar los peligros asociados a los correos maliciosos.

Las personas interesadas pueden informarse sobre los contenidos y horarios en la página web www.applicate.es. También se ha puesto a disposición de los participantes el teléfono 621411172 y el correo electrónico 'applicatemurcia@gmail.es' para la inscripción gratuita o cualquier consulta relacionada con el programa.

El programa educativo 'Applícate: Sube, conecta y aprende' nace con el objetivo de formar gratuitamente a más de 18.000 personas de los 45 municipios de la Región de Murcia en competencias digitales básicas hasta mayo de 2026.

Es una iniciativa del Gobierno de la Región de Murcia y la Fundación Integra Digital, financiada por la Unión Europea - Next Generation EU - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Gobierno de España.