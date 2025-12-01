La XXII Murcia Lan Party reunirá a más de un millar de personas del 4 a al 8 de diciembre

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y el presidente de la Asociación de Murcia Lan Party, David Valero, presentan la XXII Murcia Lan Party - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XXII Murcia Lan Party reunirá a más de un millar de aficionados a la tecnología y los videojuegos del 4 a al 8 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la capital de la Región, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha presentado el programa, que incluye casi 100 horas de navegación de altísima velocidad, torneos, conferencias y talleres, además de concursos que repartirán más de 3.000 euros en premios.

Fernández, acompañado del presidente de la Asociación de Murcia Lan Party, David Valero, ha destacado "la rapidez con la que se han terminado las plazas de este evento marcado en el calendario aprovechando el puente festivo, y en el que durante 100 horas los asistentes se conectarán a la red y estrecharán lazos tras meses jugando online entre ellos".

El edil ha resaltado algunas de las novedades del evento, como la implementación de avances tecnológicos para mejorar la accesibilidad de las personas dentro del Palacio de los Deportes, incluyendo nuevos sistemas de control de acceso al recinto para que sea una entrada y salida fluida.

También ha destacado mejoras en la distribución de fibra óptica para una conectividad más rápida y eficiente.

Asistentes y visitantes contarán con una zona de videojuegos para probar las últimas novedades y participar en actividades diversas como rol en vivo, juegos de mesa, concurso de karaoke y carreras de karts a pedales.

Entre las nuevas propuestas de torneos destacan la incorporación de battlefield 6, DDR, CloneHero Balatro y el simulador de carreras AssetoCorsa y los desafíos con Gafas de Realidad Virtual (VR) como Beat Saber. Además, en esta edición se contará de nuevo con la colaboración de Play Generation, asociación de eventos de videojuegos.

MURCIA LAN PARTY CON EL 1.200 Y LA SOSTENIBILIDAD

Coincidiendo esta edición con la conmemoración del 1.200 aniversario de la fundación de Murcia, el evento incorporará una iniciativa especial para dar a conocer el patrimonio local.

Para fomentar la sostenibilidad también se hará especial énfasis en el reciclaje con envases de cartón para la comida, contenedores distribuidos por todo el recinto y acciones de concienciación entre los participantes.

El Palacio de los Deportes también contará con un servicio de cantina que permitirá realizar pedidos online directamente desde el móvil y recibirlos en el puesto.

Igualmente, se ha desarrollado un software propio para la gestión de los diferentes torneos de videojuegos que permitirá tanto la inscripción de los participantes, como la automatización.

CHARLAS Y TALLERES SOBRE SUPERCOMPUTACIÓN CUÁNTICA

Además de los torneos y actividades lúdicas, Murcia Lan Party ofrecerá una programación con más de una decena de charlas y talleres sobre seguridad informática, desarrollo de videojuegos, supercomputación cuántica, administración electrónica y la grabación del podcast Mulacast en directo, entre otras.

En esta edición, el evento homenajeará a la saga de películas de 'Parque Jurásico', aprovechando el estreno este año de una nueva. Además, la película original de 1993 supuso un hito tecnológico en el cine gracias a su uso pionero de CGI y animatrónica, un espíritu innovador que encaja con la filosofía de una LAN Party: pasión por la tecnología, la creatividad y la vanguardia digital.

La Murcia Lan Party nació en 2001 y desde entonces se ha consolidado como uno de los eventos referentes en esta temática, incorporando cada año nuevas actividades adaptadas a la actualidad en los ámbitos de las nuevas tecnologías. Actualmente, es la mayor del Europa organizada por voluntarios y la tercera en cuanto al número de participantes de las llevadas a cabo en España.