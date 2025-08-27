El yacimiento de la sierra del Balumba revela cómo era la vida en el Valle del Segura durante la protohistoria

Un momento de la visita del director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, al yacimiento del poblado ibérico de la Sierra del Balumba (Santomera). - CARM

La Comunidad y el Ayuntamiento solicitarán al Ministerio de Hacienda la adquisición de los terrenos en los que se encuentra el poblado

El Consistorio también trabaja para adquirir la ermita de los Mesegueres y el molino Binader de El Siscar SANTOMERA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La campaña arqueológica en el yacimiento del poblado ibérico de la Sierra del Balumba, en Santomera (Murcia) se centra este año en la excavación de viviendas y edificios funcionales con el fin de profundizar en el conocimiento de la vida cotidiana en el Valle del Segura durante la protohistoria, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El poblado argárico e ibérico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica en el año 2000, forma parte del proyecto 'Santomera Milenaria', impulsado por el Ayuntamiento de en colaboración con la Asociación Patrimonio y el apoyo de la Comunidad a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, han visitado este miércoles el yacimiento donde se desarrolla la campaña arqueológica de 2025, iniciada el pasado 18 de agosto.

Sánchez ha señalado que "es un yacimiento clave para entender cómo vivían las comunidades en el Valle del Segura durante la protohistoria. Estos trabajos aportan conocimiento científico y refuerzan el vínculo de la sociedad actual con su pasado".

Asimismo, ha añadido que "con estas nuevas excavaciones, el proyecto 'Santomera Milenaria' avanza en su compromiso de excavar y musealizar el yacimiento, y de contribuir a enriquecer la comprensión de las costumbres y la organización social en el Sureste peninsular en épocas pasadas".

Por su parte, Víctor Martínez, que ha acudido a la visita junto a la concejala de Patrimonio, María José Gil, ha avanzado que el Ayuntamiento y la Comunidad solicitarán al Ministerio de Hacienda la adquisición de los terrenos en los que se encuentra este poblado, con el objetivo de poder optar a ayudas y subvenciones.

De esta manera, el alcalde ha mostrado su "apuesta decidida" por el patrimonio del municipio "para seguir haciendo grande el yacimiento", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

En esta línea, ha adelantado que el Ayuntamiento también trabaja para adquirir la ermita de los Mesegueres y el Molino Binader de El Siscar, con el objetivo de "conservar estos espacios de gran valor cultural, artístico e histórico para el municipio".

Asimismo, el primer edil ha puesto en valor la importancia de la investigación y la conservación de este sitio arqueológico y ha reiterado su apoyo a la Asociación Patrimonio "para impulsar este importante enclave íbero y seguir conociendo y divulgando nuestro pasado".

VISITAS GUIADAS Y TALLERES

La intervención arqueológica de este año en la sierra de Balumba se desarrolla en el sector D6, donde en 2024 se documentó una vivienda con varias estancias. El objetivo en esta campaña es completar la excavación del área para delimitar la estructura completa de la casa, conocer su extensión y establecer sus posibles conexiones con edificaciones próximas.

En esta ocasión participan una docena de estudiantes de la Universidad de Murcia y de otras universidades españolas, en el marco de un curso de formación organizado junto al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia.

Además de la excavación, el proyecto incluye visitas guiadas, talleres escolares y teatralizaciones, iniciativas que fomentan la difusión y la concienciación sobre el patrimonio histórico regional.

ORIGEN DE LA EXCAVACIÓN

Los trabajos se iniciaron en la década de 1970, con excavaciones que documentaron restos argáricos, cerámicas del Bronce Final e ibéricas, así como estructuras murarias. Más recientemente destacan los hallazgos de tumbas en la necrópolis (2022 y 2023) y los estudios en la Cueva de las Brujas.

La actual campaña sigue un protocolo sistemático de excavación estratigráfica, registro y labores de laboratorio, además de la formación de voluntarios de la UMU y otras universidades, consolidando el yacimiento como espacio de investigación y aprendizaje continuo.

El enclave arqueológico está compuesto por dos sectores diferenciados: el poblado argárico, con cistas de enterramiento, restos de un taller de sílex y cerámicas del Bronce Final; y el poblado ibérico, de unos 200-250 habitantes, con viviendas de pequeñas dimensiones, muros maestros y materiales que reflejan su evolución desde el Bronce Final hasta la etapa ibérica plena, con importaciones áticas y cerámicas campanienses del siglo IV a.C.

DISTINCIÓN DE 'REY LOBO' AL ALCALDE

Durante la visita ha estado también presente el presidente de la Asociación Cultural 'Monteagudo, Frontera de Reinos', Juan José López, quien ha anunciado que esta entidad ha otorgado la distinción de 'Rey Lobo' a Víctor Martínez "por su constante labor durante años en la recuperación y puesta en valor del denominado Poblado Íbero de Balumba-Sector Ibérico de Cobatillas la Vieja".

"Unos trabajos que, además, unen a dos municipios en la recuperación de la historia y la cultura, en concreto con el denominado Sitio Histórico de Monteagudo", ha declarado López.

Se trata de la máxima distinción que otorga esta asociación a personalidades de relevancia regional que reúnen las cualidades que representó esta figura histórica para Murcia y que, con sus méritos, generan valor para la marca 'Frontera de Reinos'.