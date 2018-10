Un 46% de vascos dice que los arrepentidos de ETA se beneficien de la reinserción y un 22% excluye de delito de sangre

Actualizado 13/07/2018 12:08:01 CET

Un 88% apoya hacer justicia con las víctimas de "ambos bandos" y un 76% cree que ETA debe arrepentirse y reconocer el "error" de la violencia

Un 46% de los vascos cree que todos los presos que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar las armas deberían beneficiarse de las medidas de reinserción social, mientras que un 22% cree que sólo se podrían aplicar a los que no tengan delitos de sangre, mientras un 21% defiende el cumplimiento íntegro de las penas. Por otra parte, un 88% apoya hacer justicia con las víctimas de "ambos bandos" y un 76% cree que ETA debe arrepentirse y reconocer el "error" de la violencia, según datos del último Euskobarómetro presentado este viernes en Bilbao.

El estudio, que elabora el equipo del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU que dirige Francisco José Llera, ha sido realizado en función de los resultados de 600 entrevistas realizadas en domicilios vascos entre los pasados días 9 y 26 de mayo.

Tras el anuncio de disolución de ETA, un 81% de los vascos considera que la trayectoria de la banda armada en los últimos 40 años ha sido negativa para el País Vasco, tras un avance semestral de 5 puntos.

Se trata de una opinión compartida de forma generalizada y por igual en todos los Territorios, entre nacionalistas (78%) o no (84%) y en todos los electorados (desde el 58% de EH Bildu hasta el 100% del PP).

Frente a esa mayoría, no llegan a uno de cada diez (4%) los que consideran positiva la trayectoria de ETA, una opinión que se da, sobre todo, entre los nacionalistas (5%) y entre el electorado de EH Bildu. Por su parte, para un 8% les resulta indiferente y un 7% no sabe o no contesta.

En este punto, Francisco Llera ha destacado que "cuando ETA estaba activa, entre el electorado de EH Bildu ya era minoritaria la posición favorable a ETA". Así, ha explicado que, "antes del ceso de la violencia, los años previos, se había desgastado el apoyo muy significativa y progresivamente a ETA, que se estaba convirtiendo en un lastre para el electorado" de EH Bildu.

Asimismo, en el Euskobarómetro se constata un rechazo mayoritario de la sociedad vasca, en concreto el 67%, a la opinión de quienes tratan de justificar el terrorismo de ETA por el franquismo o por la denominada violencia del Estado.

Se trata de una posición compartida mayoritariamente tanto por nacionalistas (58%) como, sobre todo, por no nacionalistas (77%) y todos los electorados, desde el 67% de Podemos al 100% del PP.

Frente a esta mayoría, no llegan a dos de cada cinco (16%) quienes dicen compartir tal justificación, que "vuelve a dividir" al electorado de EH Bildu entre quienes la comparten (40%) y la rechazan (32%).

REINSERCIÓN

Un 46% de los ciudadanos, once puntos más en el último año, apoya que todos los presos que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar la armas deberían beneficiarse de las medidas de reinserción social.

Sin embargo, casi uno de cada cuatro (22%) cree que esas medidas sólo podrían aplicarse a aquellos presos que no tengan delitos de sangre, mientras que otro 21% -12 puntos menos que en el último año- siguen sin estar dispuestos a perdonar y creen que unos y otros deben cumplir íntegramente sus penas.

Los nacionalistas refuerzan su decantación mayoritaria por el "perdón incondicional" (63%), mientras los no nacionalistas continúan divididos ante esta cuestión. A los votantes de EH Bildu (74%) que apuestan por el "perdón incondicional" se suman ahora la mayoría de los de Elkarrekin Podemos (55%) y PNV (50%). El electorado de C's (71%) y del PP (50%) prefieren mayoritariamente el cumplimiento íntegro de las penas (50%), mientras que los socialistas se muestran mucho más divididos.

CIERRE DEL CICLO DE LA VIOLENCIA

Por otra parte, respecto a los principales mensajes y exigencias políticas que se vienen planteando para cerrar el ciclo de la violencia en el País Vasco, hay un "importante" consenso en muchas de ellas.

En concreto, por orden de mayor a menor consenso, destaca que un 88% de la sociedad cree que se debe hacer justicia con las víctimas de ambos bandos, con un incremento de ocho puntos en los últimos cinco años, mientras que un 3% está en desacuerdo.

La opinión favorable a hacer justicia con las víctimas de ambos bandos se da tanto entre nacionalistas (92%) como no nacionalistas (85%) y en todos los electorados (desde el 80% de los votantes socialistas al 93% de los de EH Bildu).

Por otra parte, un 76% de la sociedad cree que ETA y sus activistas deben reconocer el "error" de su historia de violencia y arrepentirse de su pasado, mientras que un 10% está en desacuerdo, un 7% no sabe o no contesta y otro 7% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

Esta posición del 76% de los ciudadanos vascos ha subido siete puntos en el último año y la comparten desde el 54% de los simpatizantes de EH Bildu hasta el 100% de los del PP.

Por otra parte, un 67% considera que ETA debe aclarar la autoría de los más de 300 atentados que están pendientes de juicio, frente a un 17% que no lo comparte. Se ha producido un incremento de seis puntos en los últimos cinco años en la opinión de los que creen que lo deben hacer y es algo que defienden más los no nacionalistas (74%) que los nacionalistas (59%) y con mayoría en todos los electorados (desde el 42% de EH Bildu al 100% del PP).

Por otra parte, un 66% de la sociedad cree que no hay ni ha habido ningún conflicto que justifique el terrorismo, algo que apoyan nacionalistas (59%) y no nacionalistas (75%) y casi todos los electorados (desde el mínimo del 35% de una EH Bildu "muy dividida" al 100% del PP). Un 17% no está de acuerdo con esa afirmación.

Por último, hay menor consenso en torno a si ETA fue o no la principal responsable de la violencia que se vivió en el País Vasco y, frente a un 49% que sí cree que lo fue, un 32% está en desacuerdo.

Ese consenso se rompe, sobre todo, entre nacionalistas en contra y muy divididos en torno a este tema (41%) y no nacionalistas a favor de considerar a ETA responsable (62%). En el caso de lo simpatizantes de EH Bildu, un 62% no cree que la banda armada fuera la principal responsable.

Por otra parte, preguntados los encuestados por su percepción de la sinceridad o no de la forma en que ETA reconoce el daño causado y sus errores, un 37% reconoce su sinceridad, sobre todo, los nacionalistas (51%), mientras que un 35% la ven autoexculpatoria, una opinión que se da más entre los no nacionalistas (46%). Por su parte, un 28% no se pronuncia o no tiene opinión al respecto.

Únicamente el electorado de EH Bildu se decanta mayoritariamente por el reconocimiento de la sinceridad de ETA (76%), los del PNV

y Elkarrekin Podemos se dividen entre ambas posiciones y los votantes populares, socialistas y de C's consideran claramente que es exculpatoria.

Por otra parte, un 43% se muestra de acuerdo con el rechazo de las víctimas al comunicado de ETA en el que hacia distinción entre las víctimas y realizaba un perdón selectivo, sobre todo los no nacionalistas (57%), mientras que un 35% muestra su desacuerdo con esas críticas de las víctimas, principalmente, los nacionalistas (50%).