9J.- CS convocará un congreso extraordinario para que los militantes decidan su futuro tras la debacle electoral

El eurodiputado y candidato de Ciudadanos para las elecciones europeas, Jordi Cañas - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos en las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha asumido este domingo los resultados "francamente malos" de su formación en las elecciones europeas, donde se ha quedado sin representantes en la Eurocámara, y ha anunciado que iniciará un congreso extraordinario para que los militantes decidan el futuro del partido.

"Se cierra un ciclo, pero no es el final", ha señalado Cañas en una comparecencia ante los medios rodeado de Javier Nart, Mariana Boadella, número dos y tres en la lista del 9J, y otros miembros de la dirección, desde el hotel NH Príncipe de Vergara donde Ciudadanos ha seguido la noche electoral.

Cañas ha explicado que este lunes la Ejecutiva va a plantear un congreso extraordinario "donde el conjunto de los militantes decidirá su futuro". "Un partido político es un instrumento, pero sobre todo no es propiedad de nadie, ni de aquellos que querían venderlo para construir su futuro", ha reprochado.

El portavoz nacional ha defendido que el partido "sigue vivo en los municipios y en sus militantes, y serán ellos los que tengan que tomar una decisión". Así, ha avanzado que el proceso será largo y que el congreso, probablemente, se celebrará después del verano para que la nueva Asamblea "vea el renacer de Ciudadanos".

En otro punto, cuestionado por si se arrepienten de no haber integrado en las listas del Partido Popular, como hizo su ex secretario general, Adrián Vázquez, Cañas ha sido tajante: "No estoy en política para conseguir puestos sacrificando los sueños de mis compañeros, ni traicionándoles", ha dicho, para después resaltar que en la vida hay que ir "con la cara alta". "Y yo, desde luego, cuando salga de aquí saldré con la cara bien alta. Pero sin eurodiputados", ha bromeado.

Los 'naranjas' han obtenido algo más de 121.000 votos, un 0,69% del total, sin lograr ningún asiento en la Eurocámara. Se trata de una caída considerable de apoyos respecto a los comicios de hace cinco años, cuando consiguió siete escaños con el economista Luis Garicano de candidato.

Es también otro varapalo electoral justo un mes después de las elecciones en Cataluña, la comunidad en la que el partido nació en 2006 y donde quedó fuera del Parlament el pasado 12 de mayo, al perder los seis parlamentarios que mantenía y sumar apenas unos 20.000 apoyos.

RECONFIGURAR LA CENTRALIDAD

Cañas, que ha sido el primer candidato en comparecer para valorar sus resultados, ha reconocido el contexto "extremadamente difícil" en el que se han desarrollado los comicios, aunque ha confesado que tenía "esperanzas" en obtener algún escaño en el Parlamento europeo y cambiar la tendencia negativa que el partido lastra desde 2019.

"Pensábamos que estas elecciones podían marcar ese punto de inflexión, no ha sido así. Los resultados han sido malos, francamente malos. No nos vamos a engañar", ha asegurado el también portavoz nacional de CS, quien ha lamentado que la ciudadanía no haya valorado los últimos 10 años de trabajo en la Eurocámara y que el 9J se haya basado en un plebiscito sobre Feijóo (PP) o Sánchez (PSOE), o entre "ultras o zurdos".

El cabeza de lista de Ciudadanos ha señalado que es un "día triste" porque "se cierra un ciclo" que se inició en Europa en 2014, con "un partido liberal comprometido con el futuro de España", cuya "centralidad" ahora ya no tendrá presencia.

En este sentido, Cañas ha admitido que tras el 9J también "se cierra un ciclo" en Ciudadanos a nivel nacional 18 años después de su fundación en Cataluña como partido combativo con el nacionalismo catalán. "Es un fin de ciclo, no es el final", ha avisado, quien no obstante ha pedido "un análisis y una reflexión acerca de cuáles son los motivos" que han hecho que CS pasara de "ser la gran esperanza para una gran parte de los españoles" a perder la confianza del electorado. "Seguramente muchos nos quieren, pero ya no nos votan", ha ironizado.

El portavoz nacional ha avanzado que tratará de "trabajar a medio plazo para poder renacer como formación política en un contexto muy polarizado". "No vamos a bajar los brazos, no somos de los que se rinden fácilmente. Surgimos hace 18 años en Cataluña para que nadie tuviera que pedir perdón por pensar diferente o por hablar en español en Cataluña o por sentirse catalán y español", ha recordado, a la par que ha citado, entre los logros de Cs, su irrupción frente al bipartidismo de PP y PSOE que se turnaba en el poder.

Cañas ha asegurado que, pese a que el partido 'naranja' ya no tiene representación en Europa ni en las instituciones nacionales y autonómicas, sí que tiene presencia en el ámbito municipal, con 500 concejales "que van a seguir trabajando por el conjunto de los ciudadanos".

El candidato ha defendido la política construida "desde la centralidad", una posición, según ha reflexionado, que "probablemente tenga que reconfigurarse a nivel de discurso". "Hemos visto también que en el conjunto de Europa los partidos liberales están sufriendo. Lo hemos visto en Francia y Bélgica", ha apuntado.