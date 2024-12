Ábalos cuestiona el "pacto" entre Aldama y Fiscalía, niega acuerdos con el PSOE y dice que no hubo contratos amañados

Insiste en que no se enriqueció y dice que está dispuesto a que se investigue todo su patrimonio

El exministro y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, considera que existe un "pacto" entre el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama y la Fiscalía a la que acusa de haber "comprado las tesis" de su defensa. Además, ha negado que exista un acuerdo con el PSOE para no perjudicar a cargos del partido e insiste en que no se produjeron amaños de contratos de obra pública y que él no se ha enriquecido.

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde mantiene su escaño como diputado del Grupo Mixto, Ábalos ha criticado el acuerdo que a su juicio existe entre el Ministerio Fiscal y Aldama. Se ha referido a él como "delincuente confeso", reprocha que no haya presentado indicios "serios" contra él y a pesar de todo la Fiscalía está dando crédito a su versión.

Una vez que Ábalos ha declarado ante el Tribunal Supremo y este haya apreciado indicios de varios delitos contra él, el exsecretario de Organización del PSOE defiende que no existe ningún pacto con la el partido ni con el Gobierno y ni siquiera mantiene comunicación con sus excompañeros. "Nada, cero, ningún contacto ni con el Gobierno ni con la dirección del partido", ha asegurado.

También ha negado que tenga algún tipo de acuerdo con su ayudante durante su etapa en el Ministerio Koldo García, también investigado en la misma causa, y cuyas versiones ante el juez coincidieron al negar ambos el relato ofrecido por Aldama.

"Si a alguno le sorprende la coincidencia de opiniones y sobre todo si a alguno le molesta que se contradiga el señor Aldama es un problema, no hay ningún pacto", ha remarcado.

