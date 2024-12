Ábalos cuestiona el "pacto" entre Aldama y Fiscalía, niega acuerdos con el PSOE y dice que no hubo contratos amañados

Insiste en que no se enriqueció y dice que está dispuesto a que se investigue todo su patrimonio

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos, considera que existe un "pacto" entre el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama y la Fiscalía a la que acusa de haber "comprado las tesis" de su defensa. Por el contrario, ha negado que exista un acuerdo con el PSOE para no perjudicar a cargos del partido e insiste en que no se produjeron amaños de contratos de obra pública y que él no se ha enriquecido.

En una comparecencia en el Congreso, donde mantiene su escaño como diputado del Grupo Mixto, Ábalos ha criticado el acuerdo que a su juicio existe entre el Ministerio Fiscal y Aldama. Se ha referido a él como "delincuente confeso", reprocha que no haya presentado indicios "serios" contra él y a pesar de todo la Fiscalía está dando crédito a su versión.

Ábalos considera que Aldama trató de incriminar a miembros del Gobierno y personas vinculadas al mismo para obtener la libertad y piensa que el presunto comisionista no se ha incriminado. "Si el delito no existe, pues al final uno no se ha autoacusado de nada", sostiene.

Además ha desdeñado las evidencias que ha presentado hasta el momento; dice que tardó 15 días en presentar "una carpeta del servicio de protocolo del Ministerio" y "un puñado de fotocopias de los Presupuestos Generales del Estado subrayadas", que a su juicio "ya han sido desmentidos".

Para el exministro esas pruebas no tienen "seriedad" y considera que él se ha "esforzado más" en la documentación que ha presentado al juez tras su declaración. "Habría que ver ese pacto hasta donde alcanza y por qué se han comprado las tesis de la defensa de Aldama"

NO TIENE CONTACTO CON FERRAZ NI MONCLOA

Una vez que Ábalos ha declarado ante el Tribunal Supremo y este apreciase indicios de varios delitos contra él, el exsecretario de Organización del PSOE defiende que no existe ningún pacto con el partido ni con el Gobierno y ni siquiera mantiene comunicación con sus excompañeros. "Nada, cero, ningún contacto ni con el Gobierno ni con la dirección del partido", ha asegurado.

También ha negado que tenga algún tipo de acuerdo con su ayudante durante su etapa en el Ministerio Koldo García, también investigado en la misma causa, y cuyas versiones ante el juez coincidieron al negar ambos el relato ofrecido por Aldama.

"Si a alguno le sorprende la coincidencia de opiniones y sobre todo si a alguno le molesta que se contradiga el señor Aldama es un problema, no hay ningún pacto", ha remarcado.

NO HUBO AMAÑOS

En la misma línea se muestra convencido de que la investigación de su patrimonio que previsiblemente le van a hacer --una vez que el Congreso apruebe el suplicatorio reclamado por el Tribunal Supremo-- "no va a demostrar nada" e incluso dijo que hubiese estado dispuesto a someterse a esa investigación patrimonial "voluntariamente" si no se hubiera "reventado" su información personal.

En todo caso asegura que no se ha enriquecido y sostiene que sus fuentes de ingresos son públicas y conocidas. "Todo el mundo sabe cómo vivo, los recursos que obtengo y cómo los obtengo". Asimismo alega que ha participado durante un tiempo en tertulias de televisión y por tanto ha mantenido una elevada exposición pública. A su juicio, eso demostraría que no tiene nada que esconder.

Ábalos insiste además en que no se amañaron contratos de obra pública, aunque este es un extremo que, según indica, no tiene que demostrar él sino la Justicia a través del Ministerio de Transportes. "No hay ningún apaño de nada", ha zanjado.

Finalmente, Ábalos ha vuelto a recriminar al PSOE la decisión de abrirle expediente de expulsión y exigirle que entregara su acta de diputado e insiste en que fue actuaron de modo preventivo y no acorde a sus propias normas internas, que no prevén esa medida hasta la apertura de juicio oral y ha insistido en que seguirá defendiendo su inocencia.