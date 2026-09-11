Abascal condena la agresión contra uno de sus concejales en Sant Cugat (Barcelona): "Siempre agreden los mismos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha condenado este viernes la agresión sufrida por uno de sus concejales en una carpa informativa en Sant Cugat (Barcelona): "Mucha pamplina con los discursos de odio, pero los que agreden y odian siempre son los mismos y los agredidos también", ha lamentado.

‼️ #URGENTE

AGREDEN A CONCEJAL de VOX en una carpa informativa en Sant Cugat.



No nos van a amedrentar.



NI UN PASO ATRÁS. pic.twitter.com/brsrDATkWx — VOX Barcelona (@vox_barcelona) September 10, 2026

La agresión denunciada por Vox se produjo el jueves. El partido difundió un vídeo con lo sucedido en redes sociales en el que se puede ver que el concejal recibió una patada y requirió de asistencia sanitaria. "No nos van a amedrentar", garantizó Vox Cataluña.

Más tarde, el vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, responsabilizó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consejera de Interior, Nuria Parlón, "de todo lo ocurrido y lo que ocurra por fomentar la violencia y permitirla contra la tercera fuerza política de España". "Esto no va a quedar así", avanzó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Para Abascal, "ser concejal, militante o simpatizante de Vox es, en demasiados lugares, un problema para su vida civil o un riesgo para su integridad física". A través de la citada red social, el líder de Vox ha declarado su "honor" por estar al frente de un partido "de patriotas animosos" y "no de una piara de traidores, cobardes y corruptos", que no ha identificado.