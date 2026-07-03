Abascal cree que Sánchez no cesa a la directora de la Guardia Civil y el DAO porque "dirige la trama mafiosa"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026, el auditorio Mutua Madrileña, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que Pedro Sánchez no cesa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ni al Director Adjunto Operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, imputados en el marco de la investigación del 'caso Leire', porque el presidente "dirige la trama mafiosa".

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, el líder de Vox ha censurado que González y Llamas no dimitan a pesar de su imputación en el caso, en el que se investigan los presuntos intentos para frenar pesquisas sobre supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez.

"No dimiten y Sánchez no les cesa, y no les cesa porque esa trama criminal la dirige Sánchez", ha asegurado Abascal. A renglón seguido, ha vuelto a pedir la convocatoria "inmediata" de elecciones "limpias", aunque asegura que no será "fácil".

Así, ha reiterado que el jefe del Ejecutivo "va a intentar lo legal y lo ilegal para mantenerse en el poder", en alusión a un presunto fraude electoral. Vox viene denunciando desde hace semanas que el Gobierno pretende un "pucherazo" alterando el censo electoral mediante la regularización de migrantes y las nacionalizaciones por la denominada 'ley de Nietos'.