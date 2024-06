Abascal denuncia un pacto PP-PSOE para "repartirse" el CGPJ: "No es que no sean oposición, es que ya son cómplices"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado un "pacto" entre el Partido Popular y el PSOE para "repartirse" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo por no actuar como una verdadera oposición y ser "cómplices" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Feijóo parece decidido a entregar más poder a Sánchez. Como si no le hubiera dado ya suficiente entregando el Tribunal Constitucional", ha reaccionado Abascal en un mensaje en la red social X ante una información que señala contactos entre 'populares' y socialistas para desbloquear el CGPJ y renovar el órgano de gobierno de los jueces tras más de cinco años caducado.

En su mensaje, el líder de Vox ha asegurado que Sánchez está bendecido en Europa y que le tratan "como a uno más" gracias a la líder del PP en la Unión Europea, Ursurla von der Leyen, "como si no estuviera dando un golpe contra la Constitución, contra los jueces, contra la igualdad y contra la libertad de prensa".

Por ese motivo, ha lamentado que este tipo de pactos no solo debilita la labor del PP como oposición, sino que le convierte en "cómplice del Gobierno". "No es que no sean oposición. Es que ya son cómplices", ha sentenciado, rechazando un posible acuerdo entre Feijóo y Sánchez para la renovación del CGPJ.

UN ERROR GRAVÍSIMO

En la misma línea se ha expresado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que ha tildado de "error gravísimo" que el PP acceda a dialogar con el PSOE y el Gobierno para renovar el órgano de gobierno de los jueces, más después del "chantaje inaceptable" de Sánchez por el ultimátum.

En rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Fúster ha ahondado en las críticas al PP por los pactos alcanzados con el PSOE y el Gobierno últimamente y por no "paralizar" la Ley de Amnistía en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.

El Gobierno "está dando un golpe contra la Constitución, la libertad de los españoles y la libertad de prensa con la complicidad absoluta y lamentable" del PP, ha lamentado, antes de afirmar que, por parte de Vox, seguirán denunciando las "tropelías" del jefe del Ejecutivo.

Sobre el CGPJ, Fúster ha afirmado que Vox quiere un "amplio debate académico y político sobre todas las medidas que se pueden llevar a cabo y siguiendo las directrices de la Unión Europea (UE), como ha hecho en otros países donde ha entrado de manera avasalladora". "Los jueces tienen que ser capaces de tener su CGPJ y hacer los nombramientos que ellos consideren oportunos", ha zanjado.