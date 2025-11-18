Abascal enmarca en la "estrategia del ventilador" que Leire Díez dijera que se reunió con Vox y se declara "tranquilo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), durante una visita a la Plaza de los Reyes Católicos, a 17 de noviembre de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido a "una estrategia de defensa" y "esparcir el ventilador" que la exmilitante del PSOE Leire Díez declarara en sede judicial que se reunió con más partidos, como PP y Vox y no sólo con el PSOE, y se ha declarado "tranquilo" al respecto.

En concreto, Díez dijo ante el juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque fue como periodista y fue para entregarle documentación sobre casos judiciales en los que veía al PSOE como víctima. Añadió que se reunió con más partidos, como PP y Vox.

En una entrevista concedida a 'El Programa de AR', recogida por Europa Press, Abascal ha dicho desconocer la declaración de Díez y ha aventurado que se tratará de "algún tipo de estrategia de defensa" y de "esparcir el ventilador al servicio" de Pedro Sánchez, declarándose "tranquilo".

Abascal ha arremetido contra la presunta corrupción del PSOE y ha recordado que Vox se ha querellado contra Sánchez y más personas al respecto, además de ejercer como acusación popular en diversas causas.

Precisamente el sábado se querelló contra la propia Díez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano por fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la época en la que la exmilitante tuvo un cargo en la entidad.

UNA MAFIA

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha aludido a la declaración del empresario Javier Pérez Dolset, investigado en la misma causa que Díez, que aseguró que el exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia Antonio Hernando en las reuniones con Cerdán en Ferraz.

La portavoz ha concluido que es "un entramado auspiciado por el Gobierno" y que se servía de Díez y Pérez Dolset "para extorsionar a funcionarios a cambio de información sobre la corrupción que les rodeaba", y ha tildado al Ejecutivo de "mafia". "No nos cabe duda de que la intermediación directa de Sánchez existe", ha rematado.