Abascal pide "no lanzar campanas al vuelo" y esperar a la sentencia del Supremo sobre la 'ley de nietos'

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este viernes "no lanzar campanas al vuelo" tras paralizar el Tribunal Supremo el derecho al voto en los inscritos en virtud de la denominada 'ley de nietos' y esperar a la sentencia.

El Supremo resolvió suspender de manera cautelar el voto para los que concedieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos' estimando las medidas solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa.

Requerido por si está "satisfecho" con la decisión del Alto Tribunal, Abascal ha apelado a la cautela y ha declarado que lo estará "cuando haya una resolución definitiva y cuando se tengan garantías de que las elecciones no se pueden robar y de que el censo electoral no se altera de manera fraudulenta y al servicio del PSOE y la desesperación de un Gobierno corrupto y traidor".

"No se pueden echar campanas al vuelo, no se puede dar a este Gobierno por derrotado, por muy corrupto y traidor que sea", ha incidido el líder de Vox en declaraciones a los medios en el Congreso.

Además, ha abogado por la independencia de la política del Tribunal Supremo. "Espero que el Tribunal Supremo no asuma ninguna tesis política de ningún partido nunca y se dedique únicamente a aplicar la legalidad", ha señalado. De hecho, cree que así lo ha hecho en este caso y lo que seguirá haciendo, "si Sánchez no se perpetúa en el poder" y "hace lo que el Tribunal Constitucional", que "se dedicarán a aplicar tesis políticas de partido y se dedicarán a secuestrar las instituciones".