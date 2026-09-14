Abascal plantea procesos de "repatriaciones" de inmigrantes que delincan y de "remigración" para los que no trabajan

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que es "momento" de "cerrar las puertas" en España e iniciar un "proceso" de "repatriaciones" para los inmigrantes residentes en España que "cometen delitos" y de "remigración" para quienes viven en el país "del esfuerzo de los demás" y "no trabajan".

Abascal ha criticado que el Gobierno "ha permitido" la entrada de "cinco millones de personas" en "los últimos cinco años", y ha señalado la regularización extraordinaria aprobado por el Ejecutivo por estar "detrás" de "procesos invasivos" como el de Ceuta y de "un proceso de invasión migratoria" por "tierra", "mar" y "aire", "desde África", según ha sostenido en una entrevista en Quarta Reppublica de Mediaset Italia, recogida por Europa Press.

"Creemos que hay que poner el foco en las cuestiones verdaderamente importantes para los españoles y hoy el problema migratorio es el principal", ha insistido, y ha acusado a la migración de provocar "el colapso" de los "servicios públicos" españoles.

MARRUECOS Y LA CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA

El líder de Vox ha vuelto a señalar a Marruecos por la crisis migratoria del pasado 30 de julio en Ceuta asegurando que utiliza "la presión migratoria" para "desestabilizar ciudades".

"La policía marroquí permitió entrar en España a esas personas, les abrió las puertas y Marruecos pretendía desestabilizar a España e ir avanzando sus posiciones en las ciudades norteafricanas, pero españolas, de Ceuta y de Melilla", ha sostenido.

Y ha advertido que lo "grave" es que el Gobierno de España "lo sabía" según "informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)", y ha acusado al Ejecutivo de no impedirlo.

ALIANZA CON MELONI

Abascal ha destacado la "gran coincidencia" entre Vox y Meloni y "otras fuerzas políticas europeas" en asuntos migratorios, "de ordenación de la sociedad" o en las "políticas económicas", y ha destacado a la primera ministra italiana como "una gran referencia" para Vox.

"Estamos verdaderamente orgullosos de poder tener una alianza con la primer ministro de Italia y con Fratelli" [d'Italia], ha concluido.