Abascal recrimina a Sánchez que no se devuelva a los inmigrantes que entraron en Ceuta si Marruecos los acepta

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura unas jornadas en el Congreso de los Diputados, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado este viernes al presidente, Pedro Sánchez, que no se devuelva a los inmigrantes, también menores, que ingresaron ilegalmente en Ceuta el 30 de julio, si Marruecos ha trasladado que los aceptará.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Abascal ha asegurado que "no da crédito" al comunicado publicado el jueves por Rabat, sobre todo a la parte referida a la devolución de los inmigrantes, incluidos los menores. El reino alauí afirmó que está dispuesto a aceptarlos.

"Sobre eso debería responder el Gobierno urgentemente, porque da la sensación de que aquí se quiere mantener la inmigración masiva y el secuestro institucionalizado de menores por su parte, no sabemos exactamente con qué objetivo", ha indicado Abascal, que ha incidido en que, a su juicio, esa es la parte "más relevante" del comunicado.

En su comunicado, Marruecos aludió al PP, aunque sin mencionarlo, y avisó de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España. Requerido por esta mención a los 'populares', Abascal cree que es "normal" que Rabat "ataque a todos que cuestionan la actuación" de su Gobierno y de sus fuerzas policiales, Vox incluido. "Supongo que es la manera que tiene de defenderse", ha continuado.

Abascal ha recordado que "hay demasiadas informaciones que implican a Marruecos" en lo acaecido el 30 de julio, y ha condenado que, "mientras España estaba siendo invadida, mandó a tres ministros a dar declaraciones reivindicando Ceuta y Melilla, por lo tanto, a atacar la integridad territorial exactamente en el momento en que Ceuta estaba siendo invadida". "Han aprovechado la situación la han alentado y la han permitido", ha abundado.

SU RELACIÓN CON FEIJÓO TRAS LA CRISIS

Preguntado por si la crisis de Ceuta ha abierto una nueva etapa en su relación con Alberto Núñez Feijóo, Abascal ha negado "cambios" y ha recalcado que mantienen el contacto "antes y después" de lo ocurrido en la ciudad autónoma. "Es una relación permanente y tenemos un trato de normalidad y va a seguir siendo así porque es muy importante para España", ha garantizado.

Por último, el líder de Vox ha trasladado su esperanza de que el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, sea citado para declarar en la causa judicial que investiga la crisis de Ceuta, y cree que "lo han echado a los leones" porque "es un fusible del que este Gobierno de traidores puede prescindir".