Abascal responsabiliza al Gobierno de la "violencia" contra Vox y asegura que el PP "colabora demonizándolos"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado este martes al Gobierno de la "violencia" que sufren cargos y simpatizantes de Vox, y ha asegurado que el PP "colabora repitiendo los mensajes de demonización que promueven y justifican esa violencia".

Abascal se ha hecho eco en la red social X (antes Twitter) de un ataque denunciado por Vox Cataluña el lunes. La formación manifestó que "islamistas y menores migrantes no acompañados asaltaron el cordón policial y atacaron a diputados, concejales y simpatizantes de Vox con piedras, botellas y huevos en Sabadell" y no se pudo realizar una reunión vecinal "para denunciar la islamización en las escuelas catalanas". Vox comparte un vídeo de los hechos.

El líder de Vox ha asegurado que "la violencia que están sufriendo" los cargos y simpatizantes del partido "está dirigida por La Moncloa" y ha lamentado que "es creciente" porque el presidente, Pedro Sánchez, "ya les ha dicho que se encargará de que sea impune".

Pero Abascal agrega que "no solo es Sánchez". "También colaboran el PP y sus terminales mediáticas, repitiendo los mensajes de demonización que promueven y justifican esa violencia", ha continuado.

El dirigente de Vox lamenta que "lo han probado todo" contra Vox, pero, "como no les funciona, vuelven a la violencia para intimidar". "Ni lo lograrán ni lo olvidaremos", ha zanjado.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, denunció el lunes en rueda de prensa que la violencia contra la formación "se ha recrudecido" últimamente, aunque "siempre hay y siempre habrá un clima de violencia de la izquierda para intimidar" a Vox.

"Hemos empezado a notar, afiliados, responsables y coordinadores en municipios, que la violencia se ha recrudecido", dijo. Y denunció un ataque que tuvo lugar el sábado en Molins de Rey, en Barcelona, llevado a cabo por "escoria".