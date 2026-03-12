La Abogacía reivindica que la esencia del ejercicio profesional se basa en la confianza entre abogado y cliente

La mesa inaugural de las 'IX Jornadas de Deontología' de Abogacía Española. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reivindicado este jueves que el ejercicio profesional del abogado se sustenta en la relación de confianza entre el cliente y el profesional y ha insistido en la importancia del secreto profesional.

"No es un beneficio del letrado, sino es una condición que posibilita la confianza cliente-abogado", ha recalcado el presidente de la asociación la importancia de los principios éticos durante el acto inaugural de las 'IX Jornadas de Deontología'.

González ha insistido en el lema del acto -- "Deontología, garantía de defensa"--, puesto que, según sostiene, esa confianza que deposita el cliente en el profesional descansa sobre la deontología profesional de los letrados.

A renglón seguido, ha defendido la independencia en el ejercicio como garantía del derecho de defensa y ha descartado que se trate de "un privilegio corporativo". "La defensa solo es auténtica cuando es libre y leal", ha zanjado.

"La abogacía no puede reclamar legitimidad social si no se somete a estándares exigentes de conducta", ha señalado, aludiendo a la responsabilidad colectiva de preservar la imagen y la función social de la abogacía, así como a la responsabilidad de cada profesional de preservar la credibilidad de la profesión.

Dicho esto, González también ha reivindicado el papel esencial de la ética profesional en el derecho de defensa al tratarse del "armazón ético que sostiene la función constitucional de defensa". "Con deontología, hablamos de verdadera defensa, de abogacía en sentido pleno", ha detallado sobre los tiempos que corren en los que hay una "intensa exposición pública de las profesiones jurídicas" y una exigencia de "transparencia, responsabilidad y coherencia ética".

Finalmente, el representante de Abogacía Española ha recordado que, a pesar de que las nuevas tecnologías mejoren la eficiencia y el asesoramiento, no se les puede delegar ni el criterio ni la responsabilidad a los algoritmos. Además, ha incidido en que la conciencia informada, crítica y responsable permanecerá como el principal elemento de su legitimidad.

De este modo, ha inaugurado las 'IX Jornadas de Deontología' en las que se analizarán, durante dos días, los retos actuales del ejercicio profesional, como los límites éticos de la actuación procesal, la gestión de fondos de clientes, el desarrollo de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa o el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico.