Accidente Barajas.- El Cabildo grancanario cederá un local a la Asociación de familiares de víctimas del accidente aéreo

Actualizado 10/12/2008 21:04:35 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, ha anunciado hoy que cederá un local a la Asociación de familiares de víctimas del accidente aéreo de Barajas si al colectivo le "sirve" para que lo utilicen como sede.

Pérez, en declaraciones a los medios antes de reunirse con el colectivo, también reiteró el deseo de la institución insular de "mantener vivo el recuerdo" de los fallecidos por lo que hoy propondrán a los familiares levantar un monumento conmemorativo pero "serán las familias las que lo decidirán y dirán cómo se tendría que producir eso".

Además recordó que el Cabildo está contribuyendo con las tareas que se están llevando a cabo en la Oficina que abrió el Ejecutivo central en la Delegación del Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Por ello, aseguró que en la medida en que la Administración insular pueda apoyar al colectivo para "hacer más sencillo el proceso, ahí lo van a tener" (al Cabildo).

Por su parte, el presidente de la Asociación, Federico Sosa, indicó que este encuentro servirá para agradecer, entre otras cosas, el apoyo que recibieron los familiares desde "el minuto uno" que se tuvo conocimiento de la tragedia, ya que colaboraron "para que este trago" fuera lo "más llevadero posible".

Sosa agregó que la Asociación aunque de carácter nacional, "a nadie se le esconde que la sensibilidad y el peso de la tragedia se siente más claramente en Gran Canaria porque, al fin y al cabo, fue el lugar de España más afectado, con el mayor número de víctimas", de ahí que hoy le den a conocer a Pérez los principales objetivos del colectivo.

Con respecto a las objetivos, Sosa apuntó que la Asociación busca "saber la verdad de por qué ocurrió el accidente y, fundamentalmente, lo que se busca, independientemente, de que sabe que hay responsabilidad, que el proceso judicial determinará esas responsabilidades, lo que se busca es que nadie, ninguna familia tenga que volver a pasar por el trago y la tragedia" que han vivido los familiares.

"Si conseguimos eso, yo creo que la asociación ya habrá cubierto su objetivo básico y más en una realidad como en la que vivimos, en la que los canarios estamos abocados a tener que coger los aviones, sí o sí", apostilló.

Asimismo, insistió en que en la medida en que la asociación pueda trabajar para que se "mejoren los protocolos de seguridad y no se vuelva a repetir un accidente como este", se habrá "conseguido muchísimo" aunque afirmó que el colectivo no renuncia "a que se depuren todas las responsabilidades que han concurrido en el accidente".

POSTURA DE SPANAIR

En relación a las declaraciones del presidente de Spanair, Lars Lindren, cuando visitó la capital grancanaria la pasada semana, Sosa dijo que "no ha dicho nada nuevo que no sepan --los familiares--".

"Entiendo cuál puede ser la postura de la operadora, no voy a hacer más valoraciones. Los argumentos que nos dieron no difieren de los que nos dieron en Madrid, nosotros sabemos que no tiraron el avión y evidentemente tampoco tenemos que presuponer que sean los únicos responsables de esto. Ante la valoración que ellos han hecho, prudencia. Él tiene evidentemente que defender la profesionalidad de sus trabajadores y el rigor en el trabajo que desarrolla la compañía", sentenció Sosa.