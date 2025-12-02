La acusación popular pide 3 años de prisión para Errejón por presunto abuso sexual a Mouliaá

Archivo - La actriz Elisa Mouliaá (i) llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su teléfono móvil a fin de que la Policía Nacional pueda analizar las conversaciones que mantuvieron, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive) ha pedido una pena de 3 años de cárcel para el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito continuado de abuso sexual contra la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama esa pena contemplando la circunstancia agravante para Errejón por "prevalerse del carácter público" que tenía cuando se dedicaba a la política, pues ostentaba un "cargo público de enorme relevancia y poder".

Así, la acusación popular pide la misma pena de prisión que Mouliaá por el mismo delito continuado de abuso sexual, tal y como quedaba recogido en su escrito de acusación al que accedió esta agencia de noticias.

Además, la actriz pidió que Errejón también sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente, la que se determine en su caso en fase de ejecución". Por su parte, la acusación popular no ha pedido una compensación económica.

Mouliaá solicitó que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, que niega los hechos, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.