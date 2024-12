Las acusaciones populares critican que Begoña Gómez no contestase al juez: "Si no hubiera nada, hubiera respondido"

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox, que ejercen las acusaciones populares en la investigación que se dirige contra Begoña Gómez, han criticado este miércoles que la esposa del presidente del Gobierno solo haya contestado a su abogado y no a sus preguntas, ni a las del juez o la Fiscalía. "Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido", ha dicho el abogado de Hazte Oír tras el interrogatorio.

Begoña Gómez ha comparecido este miércoles ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, en el que se le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. A diferencia de las otras dos ocasiones en las que acudió ante el juez, esta vez ha cambiado su estrategia de defensa y ha accedido a declarar.

Al comparecer en calidad de investigada, la esposa de Pedro Sánchez podía acogerse a su derecho a no declarar o elegir a quién contestar: su abogado, el juez, la Fiscalía o las acusaciones populares. Finalmente, ha optado por responder solo a su defensa, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho.

En su declaración, Gómez se ha desvinculado de los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, aunque reconoce que firmó cartas de recomendación, al tiempo que ha negado que el Instituto de Empresa (IE) le contratase por su condición de esposa de Pedro Sánchez.

En declaraciones a la prensa a la salida del juzgado, Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, ha criticado la estrategia de defensa de la pareja del jefe del Ejecutivo. "Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido a preguntas también de la acusación y, por lo menos, a las preguntas del juez o del fiscal", ha apuntado.

El abogado de la asociación ha asegurado que las respuestas de la esposa de Pedro Sánchez "no han entrado en el fondo de la cuestión". "Cuando dice que la carta que presenta o las cartas que presentan en apoyo de (Juan Carlos) Barrabés (empresario investigado en la causa) son simplemente para apoyar un proyecto, es absurdo", ha añadido.

Pérez-Roldán también ha criticado que Gómez haya dicho que ha actuado sin ánimo de lucro. "No ha explicado, entonces, por qué constituye una sociedad mercantil que, por esencia, por definición, tiene ánimo de lucro", ha manifestado.

"DECLARACIONES MUY SOMERAS"

Asimismo, el letrado de Hazte Oír ha destacado que Gómez se haya pronunciado sobre su contratación en el IE y los contratos bajo sospechas conseguidos por Barrabés cuando esperaban escucharle declarar sobre el 'software' de la Universidad Complutense de Madrid.

"Hoy en teoría venía a declarar en relación a la querella del 'software'. No obstante, su abogado, si le ha preguntado de otros temas al margen" de dicha querella, ha precisado.

Ha incidido en que Gómez no ha entrado en "grandes detalles" y ha recalcado que "en cualquier instrucción lo importante son los detalles, que es lo que lleva a ver si puede existir un delito". "Aquí ha sido, bueno, pues declaraciones muy someras, muy por encima", ha señalado Pérez-Roldán.

Para Luis María Pardo, letrado de Iustitia Europa, la esposa de Sánchez ha descargado en la Complutense "cualquier tipo de responsabilidad". A su juicio, "ha sido importante que declarase, pero si hubiera declarado a las preguntas del instructor, del magistrado peinado, del fiscal y de las acusaciones, se hubieran dilucidado ciertos aspectos de la declaración".

Para ambas acusaciones populares es "poco coherente" que Gómez solo haya respondido a su abogado cuando "lo que defienden es que no hay absolutamente nada irregular en sus comportamientos y actuaciones".

"SEGUIMOS CON PREGUNTAS QUE NO SE HAN CONTESTADO"

Marta Castro, de Vox, también se ha mostrado inconforme con las declaraciones de Gómez. "Es la tercera declaración y la realidad es que seguimos con preguntas que no se han contestado. No tenemos las respuestas", ha asegurado.

"Ha declarado solo a su abogado. Pero no ha declarado nada sobre las visitas a Moncloa del rector (de la UCM). No ha declarado nada sobre las llamadas a todas las empresas que han patrocinado la Catedral Extraordinaria. No ha declarado nada sobre las llamadas que su esposo haya podido hacer para impulsar su negocio", ha subrayado.

En este sentido, ha considerado que no se puede afirmar que la esposa del jefe del Ejecutivo esté "colaborando con la justicia". "Esperemos que si hay una cuarta declaración se anime a ello y nos amplíe la información" ha añadido.