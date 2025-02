La AJFV califica de "escandaloso intercambio de cromos" los últimos nombramientos acordados por el CGPJ

Afea que la mayoría pertenezcan a algunas de las dos asociaciones que "copan" el órgano de gobierno de los jueces

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha calificado de "escandaloso intercambio de cromos" los últimos nombramientos acordados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la cúpula de la judicatura.

Así se ha pronunciado el portavoz de la asociación, Sergio Oliva, en declaraciones enviadas este miércoles a la prensa, en las que insiste en que aunque la actuación del CGPJ "no supone una novedad, habida cuenta de la designación partitocrática de los vocales, es cierto que está causando una profunda decepción en la carrera judicial".

Las declaraciones de Oliva tienen lugar después de que este miércoles el CGPJ acordara 30 nombramientos en la cúpula judicial, que incluyen el del magistrado conservador Juan Manuel Fernández como presidente de la Audiencia Nacional (AN). A este puesto aspiraba también la magistrada María Tardón, que dirige el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la AN y pertenece a la AJFV.

Oliva ha incidido en que "en la mayor parte de las personas designadas hay un elemento en común que es característico, que es la pertenencia a alguna de las dos asociaciones que copan, en exclusiva, el CGPJ".

"Este duopolio traslada a la Carrera Judicial la idea que en la mayor parte de los nombramientos es fundamental estar asociado a algunas de esas dos asociaciones judiciales, o bien bailarle el agua a los partidos políticos que han designado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial", ha añadido.

Según los datos de la asociación, de los 23 nombramientos acordados --al quitar los siete relativos a la jurisdicción militar-- 12 son de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); seis, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD); cuatro, no asociados; y uno de Foro Judicial Independiente (FJI).

Con todo, el portavoz ha señalado que desde la AJFV creen que es "posible" una carrera judicial en la que exista un sistema de nombramientos en el que "se bareme de manera objetiva el mérito y la capacidad, y que se elijan a los mejores, y no se olvide, como está ocurriendo, casi al 66% de la carrera judicial, que son aquellas asociaciones judiciales que no forman parte de este juego político perverso, y también a los no asociados".