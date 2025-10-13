La AJFV señala que la Comisión de Venecia "avala" su modelo de elección del CGPJ

Archivo - El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ofrece declaraciones a los medios con motivo de la huelga de jueces y fiscales, frente al Centro Riojano, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). Todas las asocia - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha destacado este lunes que el dictamen de la Comisión de Venecia "avala" su modelo de elección del CGPJ en el que la carrera judicial "tiene que elegir a los doce vocales del turno judicial mediante un sistema que garantice la amplia representación de la judicatura".

"Ese es el modelo que propugnamos, de voto directo, ponderado, proporcional, transparente, que va a garantizar que estén representadas todas las sensibilidades de la carrera judicial", ha indicado el portavoz de la asociación en declaraciones distribuidas a los medios.

El órgano consultivo del Consejo de Europa ha analizado las dos propuestas de modelos de elección de los doce vocales judiciales que emitió el órgano español para reformar el sistema actual, firmadas cada una de ellas por un sector del CGPJ --progresista y conservador-- y con planteamientos opuestos.

La Comisión de Venecia subrayó en un primer avance del dictamen que ve problemas de "politización externa e interna" en las dos propuestas, señalando que, a su juicio, el planteamiento de los conservadores "cumple con el estándar de elección entre pares, pero no es suficiente para descartar la politización interna", y recomienda que se adopten "medidas adicionales", mientras que el de los progresistas, "si bien introduce una fase de elección directa por los jueces, no cumple con el estándar de elección entre pares, ya que deja la decisión final en manos de un órgano político".

DESPOLITIZAR EL CGPJ

Según ha interpretado la AJFV, en el actual sistema de designación "partidocrática" son "solamente beneficiadas dos asociaciones judiciales, precisamente las que quiere el Partido Popular y el PSOE".

"Tras más de 40 años luchando para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, ya ha llegado la hora de cambiarlo. Invitamos al resto de asociaciones judiciales a que se sumen a este modelo porque cumple con las garantías y requisitos que ha indicado la Comisión de Venecia", ha reclamado.