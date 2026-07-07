Albares anuncia que este martes llegará a Barajas un avión procedente de Venezuela con 59 españoles repatriados

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha anunciado que este martes llegará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un nuevo vuelo de repatriación procedente de Venezuela con 78 personas, de las que 59 son españoles, tras el doble seísmo que sacudió al país el pasado 25 de junio y que deja ya más de 3.500 muertos.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Albares ha explicado que en ese avión, además de españoles, viajarán venezolanos, portugueses, italianos, belgas, franceses y personas procedentes de Reino Unido.

El titular de Exteriores también ha recordado que España está presente en Venezuela con un hospital de campaña que funciona ya desde hace tres días y que atiende a una media diaria de 200 personas "en todas las especialidades de la medicina".

Asimismo, el ministro ha subrayado que los rescatistas españoles "están sobre el terreno hasta el último minuto" con los perros de rescate y que tanto la embajada, como el consulado y la unidad de crisis están operativas para todos los españoles.

José Manuel Albares ha sostenido que España va a estar presente en "la nueva etapa de reconstrucción" de Venezuela, aunque "todavía se está intentando encontrar con vida alguna persona". Sobre esto, el ministro ha recordado que es una labor que "empieza a ser difícil", pero que "mientras haya esperanza", se continuarán con estas tareas de búsqueda.

BLOQUEO DEL PP EN EL SENADO AL TRATADO DE AMISTAD CON FRANCIA

Preguntado por la votación de este jueves en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, sobre el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia, el ministro ha insistido en que "no existe ninguna razón" para que el PP rechace el acuerdo.

Los 'populares' han introducido en la Cámara Alta un debate sobre la inconstitucionalidad del tratado entre ambos países, lo que el ministro califica de "tropelía histórica". "Lo que ellos hacen es ir contra los españoles y contra sus intereses", ha criticado el titular de Exteriores.