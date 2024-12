Albares dice que si al PP le preocupa la dictadura en Venezuela se sume también a los 50 años del final de la de Franco

Los 'populares' denuncian que "el papel de España en Iberoamérica es más irrelevante que nunca"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado al PP que si tanto le preocupa que se defina como dictadura lo que hay en Venezuela entonces se sume al Gobierno en los actos previstos el próximo año con motivo del "50 aniversario del fin de nuestra dictadura".

Así se lo ha reclamado a los 'populares' durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, en la que el senador del PP Íñigo Fernández le haya reprochado al Gobierno que "todavía no ha condenado públicamente la dictadura" de Nicolás Maduro.

"Públicamente usted no usa esa palabra, atrévase a usarla hoy aquí", ha animado a Albares. Asimismo, el senador del PP también ha reprochado la "tibieza" del Gobierno en lo relativo a Venezuela y ha vuelto a criticar el papel desempeñado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Yo nunca oí al señor Rajoy y a sus ministros de Exteriores calificar a Venezuela de dictadura. Era el mismo gobierno y el mismo presidente. Yo lo he buscado y no lo he visto", se ha defendido Albares.

Así las cosas, ha cuestionado que si el PP está muy preocupado en si hay o no dictadura en Venezuela les parezca "muy mal que celebremos a partir del 1 de enero el 50 aniversario del fin de nuestra dictadura, una dictadura sangrienta".

Si de verdad le preocupa, ha pedido el ministro al senador 'popular', "hable de la dictadura de Franco y que se sume el Partido Popular a los actos que vamos a hacer sobre el 50 aniversario del fin de la dictadura y no se vayan tan lejos para teorizar o para pensar".

RECONOCIMIENTO DE EDMUNDO GONZÁLEZ

Por otra parte, ante la insistencia del PP, a la que también se ha sumado el PNV, de que el Gobierno reconozca al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela, Albares se ha limitado a resaltar que "sobran dedos de una mano para países" que hayan dado este paso.

El ministro ha informado a los senadores de que el Gobierno ya ha concedido el asilo a González, quien llegó a España el pasado septiembre a bordo de un avión de la fuerza aérea española, y ha sacado pecho de que se ha acogido a 125.000 venezolanos en los últimos años, frente a los 26 con el anterior Ejecutivo.

Fernández ha reconocido que a su partido le parece bien que se dé asilo al líder opositor y a otros venezolanos, pero ha incidido en que es una "respuesta paliativa" y lo que hay que hacer es trabajar para que mejoren las condiciones en su país y solo tengan que venir a España porque quieran y no para escapar de la dictadura.

"No es el termómetro para medir la colaboración del Gobierno de España con una solución democrática en Venezuela", le ha espetado al ministro el portavoz del PP. "El termómetro sería contribuir de manera más directa, más implicada, más activa, en la apertura de un proceso de transición hacia la democracia en Venezuela", ha acotado.

ESPAÑA IRRELEVANTE EN IBEROAMÉRICA

En otro orden de cosas, el senador del PP ha dicho que su partido considera que "el papel de España en Iberoamérica es más irrelevante que nunca". "Al menos concédame que el papel de España en Iberoamérica está en claro retroceso", ha pedido al ministro.

Fernández ha destacado que "la relación de España como país, como sociedad, como economía, como cultura con Iberoamérica, es hoy mayor que nunca, pero no la presencia institucional". "Nuestro papel es cada vez más irrelevante en lo institucional", ha lamentado, subrayando que en los años 80 y 90 España era el modelo a seguir por los países iberoamericanos que dejaban atrás la dictadura.

"Estamos retrocediendo en presencia, y estamos siendo cada vez un modelo menos identificable", ha insistido, subrayando que "políticamente cada vez estamos menos presentes y cuando estamos, a menudo no es para bien, porque esa vocación de sectarismo político, que a nuestro juicio impregna todo el Gobierno de Sánchez, también la han incorporado a la política iberoamericana".

"Mal momento para decir que el papel de España es irrelevante cuando nos acaban por unanimidad de entregar la Secretaría Pro Témpore de las cumbres iberoamericanas y en el 2026 vamos a celebrar la cumbre", le ha respondido Albares.

El ministro ha incidido en que los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana "consideran que en los próximos dos años quien tiene que impulsar la comunidad somos nosotros y los que tenemos que hacer la cumbre somos nosotros".