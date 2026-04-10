Albares garantiza que el catalán será próximamente oficial en la UE: "Los Estados me han dicho que no lo van a vetar"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia, Albares ha informado sobre la aplic - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha proclamado desde el Senado su "compromiso personal" con que el catalán, el gallego y el euskera sean oficiales en la Unión Europea, garantizando que así será próximamente, aunque todavía no puede decir el día.

"Todos los Estados tienen que sumarse a la unidad, los otros 26 ya me han dicho que no lo van a vetar, que simplemente necesitan más tiempo", ha desvelado Albares durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.

Y es que el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, le ha recordado a Albares el "compromiso" del Gobierno con su formación para hacer oficial el catalán en la Unión Europea (UE). "El catalanismo soberanista ya ha cumplido, y el Estado español, que presume de ser tan importante en Europa, a ver si se nota", ha añadido.

Ante esto, el ministro Albares, que ha insistido en defender su "compromiso personal" con la consecución de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE, ha animado al PP a que "deje de sabotearlo" en Bruselas.

"Yo tampoco hablo ni catalán, ni euskera, ni gallego, pero son mis idiomas, porque son los idiomas de mis compatriotas. Y de verdad, no hay ningún desdoro en apoyar las lenguas cooficiales", ha sentenciado el ministro.